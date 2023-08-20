عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انفجارات عنيفة في 3 أحياء جنوب الخرطوم.. تفاصيل

السودان
السودان

أفاد عثمان الجندي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أم درمان، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، بأن هناك معارك عنيفة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، في شرق وغرب أم درمان.

اشتباكات في السودان منذ 15 أبريل الماضي

وأضاف «الجندي»، أن هناك انفجارات عنيفة بأحياء الديم والصحافة والعشرة جنوب الخرطوم، جراء استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.


واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.

 

الجيش السوداني ام درمان الخرطوم المفاوضات عثمان الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

نهاية أزمة السجائر خلال يومين.. خطة عاجلة من رئيس شعبة الدخان للمصريين

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

10 أسباب تدعوك للتفاؤل الفترة القادمة| قرارات حكومية ووعود رئاسية تُفرِح المصريين.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

استفزاز صريح للصين.. المرشح الأوفر حظا لرئاسة تايوان يتحدث عن الانتخابات المقبلة

ثلاثي اتحاد الكرة يطيرون إلى أستراليا لحضور نهائي كأس العالم للسيدات

حريات الصحفيين ترحب بقرارات العفو الرئاسى عن السجناء

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

خفضت أسعارها| فولكس فاجن ID.3 الكهربائية بـ 500 ألف جنيه

إيرادات الأفلام.. أكرم حسني ينتصر على الجميع وكريم عبد العزيز يتراجع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة ارتفاع أسعار السكر.. رئيس الشركة: شغل تجار وبشرى للمواطنين من التموين

بديل الفسفور .. طبيبة تكشف عن فوائد العكاوي |تعرف عليها

حادثة بسيطة.. داليا البحيري تخضع للفحص الطبي بعد إصابة يدها

هيفاء وهبي ورانيا يوسف|النجمات يشعلن السوشيال ميديا بالكاش مايوه الكروشيه على البحر.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. طرد محمد رمضان من حفل زفاف ابن عادل إمام.. اعرف الحقيقة

1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

يهزك الشوق.. مقتطفات من حفل ماجد المهندس في لندن

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ