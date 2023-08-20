بسبب مكبرات الصوت والضوضاء.. غلق وتشميع 5 كافيهات مخالفة بحدائق الأهرام

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وتكثيف الحملات علي مدار اليوم للتصدي للمخالفات وكافة أشكال التعدي علي الطرق العامة لعدم إعاقه الحركة المرورية.



وفي هذا الإطار نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة من خلال حي الهرم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٥ كافيهات مخالفة بشارع الضغط العالي وذلك أستجابة لشكاوي عدد من المواطنين لما تسببه من ضوضاء وازعاج مستمر للمواطنين قاطني المنطقة واستخدام أجهزة مكبرات الصوت خلال الفترة الليلية .



كما تم مصادرة المخالفات الخاصة بالكافيهات من كراسي وترابيزات متعدية علي الطريق العام ومكبرات الصوت وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وفي نفس الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب برفع ٥٢٠ حالة اشغال وتعدي لمحال ومنشأت تجارية بشوارع خلف المحكمة وربيع الجيزي وزكريا بن بخنس وميدان المحطة وتمشيط الشوارع من كافه المخالفات .



وفي حي إمبابة تم رفع اشغالات وتعديات المطاعم والمقاهي بشوارع العامل الأول وطريق النصر والوحدة وإزالة الحواجز الحديدية المتعدية علي الطريق بمنطقة ارض الجمعية وجاري المتابعة لعدم تكرار المخالفات .

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