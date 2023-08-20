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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

في ثاني أيامها .. وكيلا قطاع المعاهد الأزهرية يتفقدان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

صدى البلد

انطلقت اليوم الأحد ثاني أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الكيمياء والبلاغة، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الجغرافيا والإنشاء، دون أية شكاوى.

وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للقسمين (الأدبي والعلمي) دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أية شكوى تتعلق بالامتحانات أو الإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، على لجنة الخصوص بمنطقة القليوبية الأزهرية والتي تضم: معهد بنين الخصوص (علمي وأدبي)، ومعهد فتيات الخصوص (علمي وأدبي)، ومعهد بنين  القلج (علمي وأدبي) ومعهد فتيات القلج( أدبي)، وقد أثنى على حسن سير الامتحانات والتزام اللجنة باتباع التعليمات الواردة، كما تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق، لجنة بنين كرداسة بمنطقة الجيزة الأزهرية، مبينا أن الأزهر يبذل الكثير من الجهود لتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت السبت 19/8/2023 ، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 ، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131 ، ومن القسم العلمي بنين 8648 ، ومن الفتيات 7807 ، بإجمالي 16455.

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