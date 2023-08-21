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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيفوقك وينعشك.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

لاتيه
لاتيه

يفضل العديد من الأشخاص تناول النسكافية أو اللاتيه في الصباح، ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة لا يميل البعض إلى تناول المشروبات الساخنه، ويفضلوا المشروبات الباردة.

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وإليكم طريقة تحضير سبانش لاتيه بارد:

مقادير سبانش لاتيه بارد

ربع اسبرسو
ربع كوب ماء مغلي 
مكعبات ثلج 
نصف كوب لبن
2 ملعقة كبيرة حليب مكثف محلى 
رشه قرفة مطحونة

خطوات تحضير سبانش لاتيه بارد

ضيفي القهوة مع الماء واللبن والحليب المكثف في وعاء.

اخفقي المكونات جيدًا بالخلاط اليدوي حتى تتجانس.

وزعي مكعبات الثلج في أكواب التقديم، ثم ضيفي القهوة بمقادير متساوية.

زيني سطح الكوب برشة قرفة ويصبح جاهزًا للتقديم مباشرة.

المصدر times of india

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