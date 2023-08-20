"تموين الإسكندرية": ضبط 570 علبة سجائر مجهولة المصدر .. وتحرير 19 محضر مخالفات متنوعة

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية عن ضبط عدد من السجائر مجهولة المصدر، وتحرير 19 محضر مخالفات متنوعة.

فقد أسفرت حملات المديرية، بحسب بيان اليوم الأحد، عن ضبط أحد محل بحيازته 570 علبة سجائر مجهولة المصدر، بإجمالي 11400 سيجارة مهربة جمركيا.

كما تمكنت الحملات من تحرير 8 محاضر مخالفات متنوعة، شملت عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مستودع بوتاجاز مُتصرِف في 40 أسطوانة بوتاجاز حجم تجاري سعة الاسطوانة 25 كيلو جراما، وتحرير محضر لتجميع وتوزيع 20 اسطوانة بوتاجاز حجم منزلي سعة 12.5 كجم، والتحفظ على كمية 300 لتر سولار بداخل عبوات، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر إقامة أوكازيون بدون تصريح من الجهات المختصة لمحلات مختلفة الأنشطة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

ووجه المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بضرورة تشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات.