برلماني: رسائل الرئيس السيسي خلال جولته بالأكاديمية العسكرية تأكيد على قوة الدولة

أشاد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، بالجولة التي قام بها الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية المصرية والرسائل والتصريحات خلالها، قائلا: كانت تأكيد على قوة الدولة وسيادتها وتطلعها للمستقبل وقدرتها على مواجهة الأزمات.

إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية الحالية

وأشار النائب في تصريح صحفي له اليوم، إلى تصريحات الرئيس السيسي خلال الجولة، وتأكيده أن الدولة تعمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية الحالية، وأن هناك خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال بدائل وإنتاج مصري يغطي مطالب هذه المستلزمات والمنتجات اليومية.

وقال محمد نشات: تصريحات الرئيس السيسي خير رد على المشككين في الدولة وجهودها، ومن يسعون لترويج الإشاعات عن مصر، متابعا: الرئيس السيسي كان واضحا بتأكيده حرص الدولة على توفير العملة الصعبة، وضرورة تغطية فاتورة الاستيراد من الخارج السنوية سواء من سلع أو مواد بترولية أو مستلزمات مختلفة أو أدوية.

كما النائب محمد نشات العمده، ما ذكره الرئيس بالعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا من السلع، مشيدا كذلك بإعلان إضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية، والذي يمثل نقلة هائلة في الجمهورية الجديدة.