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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرة تعادل 1000 حصان.. لامبورجيني تكشف عن أول سياراتها الكهربائية

لامبورجيني لانزادور
لامبورجيني لانزادور الكهربائية الجديدة

استطاعت شركة لامبورجيني الإيطالية وعملاقة تصنيع السيارات الرياضية والخارقة، أن تقدم حزمة من الطرازات القوية والفريدة، ومنها، السيارة الشهيرة لامبورجيني افنتادور وهوراكان، وغيرها مثل افنتادور S وردستر، إلى جانب السيارة أوروس التي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام من الطراز الفاخر.

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لامبورجيني لانزادور الكهربائية الجديدة

ويبدو أن لامبورجيني ارادت أن تبهر محبيها من جديد، بعد ان كشفت النقاب عن احدث اصداراتها من الفئة الرياضية التي تحمل اللقب "لانزادور"، حيث فاجأت الكثيرين اثناء أسبوع مونتيري للسيارات لهذا العام بهذا الكشف، الذي جاء قبل موعده بسنوات، حيث كان من المقرر ان يزاح عنها النقاب في عام 2028.

لامبورجيني لانزادور الكهربائية الجديدة

 لامبورجيني لانزادور الكهربائية الجديدة

واعلنت لامبورجيني أن هذه السيارة هي اول سيارة رياضية تعمل بتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المتطورة، حيث زودت بمحرك كهربائي بكل محور، مما يجعلها توفر قوة إجمالية تعادل اكثر من 1000 حصان، بالاضافة إلى قدرات النقل الاوتوماتيكي للسرعات وعدد من التجهيزات الفنية.

لامبورجيني لانزادور الكهربائية الجديدة

وتعمل السيارة لامبورجيني لانزادور عبر تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بينما حصلت على واجهة أمامية عصرية ذات ملامح تتسم بالشراسة كعادة طرازات الشركة الايطالية، مع ارتكازها على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، ويبدو من الوهلة الاولى أن هذه النسخة هي الإصدار المحسن من اوروس، ولكنها تنفرد بإطلالة خاصة بها وباسمها الجديد.

لامبورجيني لانزادور الكهربائية الجديدة

يذكر أن لامبورجيني لم تكشف حتى الان عن السعر الرسمي أو المتوقع للسيارة الكهربائية الجديدة لانزادور ذات الطابع الرياضي.

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