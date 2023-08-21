انتبه.. علامة في العين تكشف ضغط الدم

تشير أفضل الأدلة إلى أن ارتفاع ضغط الدم لا يسبب الصداع أو نزيف الأنف، إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا بشكل غير عادي وكنت تعاني من صداع أو نزيف في الأنف وتشعر بتوعك ، انتظر خمس دقائق وأعد الاختبار، إذا ظلت القراءة عند 180/120 ملم زئبق أو أعلى ، فاتصل بالطبيب.

أعراض ضغط الدم

بقع الدم في العين : بقع الدم في العين (نزيف تحت الملتحمة) أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم، لا ترتبط العوامات في العين أيضًا بارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك ، قد يكون طبيب العيون قادرًا على اكتشاف تلف العصب البصري الناتج عن ارتفاع ضغط الدم غير المعالج.

إحمرار الوجه: يحدث احمرار الوجه عندما تتمدد الأوعية الدموية في الوجه، يمكن أن يحدث بشكل غير متوقع أو استجابة لمحفزات معينة مثل التعرض للشمس والطقس البارد والأطعمة الغنية بالتوابل والرياح والمشروبات الساخنة ومنتجات العناية بالبشرة.

يمكن أن يحدث احمرار الوجه أيضًا مع الإجهاد العاطفي ، والتعرض للحرارة أو الماء الساخن ، وممارسة الرياضة - وكل ذلك يمكن أن يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت.

في حين أن احمرار الوجه قد يحدث عندما يكون ضغط الدم لديك أعلى من المعتاد ، فإنه يحدث للأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم بنفس القدر.

المصدر boldsky