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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر بالحليب ؟.. 5 طرق مجربة وفعالة ووصفات لتبييض الأسنان

التمر بالحليب
التمر بالحليب

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض لكم أبرز هذه الأخبار، خلال التقرير التالي. 

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر بالحليب ؟

يعتبر التمر بالحليب من المشروبات التي يعتاد بعض الأشخاص على تناولها، نظرًا لمذاقه اللذيذ واحتوائه العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، تناولها يوميا يساهم في حصول الجسم على العديد من الفوائد الصحية ،لذا ينصح خبراء الصحة بتناول التمر مع الحليب، نظرا لما يحتويه هذا المشروب من فوائد صحية عديدة للجسم.

خطوات هامة يجب اتباعها قبل تناول هذا المشروب صباحا

يعتاد بعض الأشخاص على شرب القهوة صباحًا فور الاستيقاظ من النوم، لاعتقادهم أن تناولها في في الصباح ،قد يساعد على الشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة وزيادة التركيز ، وعلى الرغم أن القهوة تعالج مستويات الجلوكوز في الدم، وتحمي من مرض الزهايمر، وتجنب قصور القلب، وكذلك تحمي الكبد، وفقًا لموقع roastycoffee ،هناك بعض الأشياء التي يجب عليك اتباعها قبل تناول القهوة في الصباح

وصفات لتبيض الأسنان.. 5 طرق مجربة وفعالة

يسعى الكثير من الأشخاص لتبيض الأسنان، بسبب شرب الكثير من العصائر والشاي الذي يسبب أصفرار الأسنان، ويمكن تبيض الأسنان بالكثير من الطرق الطبيعية والفعالة، وإليكم أبرز الطرق لتبيض الأسنان

 

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