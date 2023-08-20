وصفات لتبيض الأسنان.. 5 طرق مجربة وفعالة

يسعى الكثير من الأشخاص لتبيض الأسنان، بسبب شرب الكثير من العصائر والشاي الذي يسبب أصفرار الأسنان، ويمكن تبيض الأسنان بالكثير من الطرق الطبيعية والفعالة، وإليكم أبرز الطرق لتبيض الأسنان.

1- وصفات لتبيض الأسنان وإزالة الجير

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

1 ملعقة كبيرة خل تفاح

ماء للشطف

باستخدام إصبعك أو فرشاة أسنان ، قم بتغطية أسنانك برفق باستخدام صودا الخبز وفرشاة أسنانك برفق.

تناول القليل من خل عصير التفاح واشطفه بالكامل والتأكد من عدم وجود بقايا ، مع مراعاة الرغوة التي ستحدث.

2- وصفات لتبيض الأسنان ورائحة الفم

خل التفاح

يمكن أن تساعدك الخصائص المضادة للبكتيريا لخل التفاح على استعادة ابتسامتك، كل ما عليك فعله هو خلط غسول الفم العادي مع بعض خل التفاح، ثم اغسل فمك به للتخلص من اصفرار الأسنان بشكل نهائي.

كرر ذلك بانتظام ولكن تأكد من عدم المبالغة في ذلك لأن الكثير من خل التفاح يمكن أن يؤدي إلى تسوس مينا الأسنان.

الكركم

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات في الكركم في العناية بالأسنان، قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة ، تخلص من معجون الأسنان المعتاد ونظف أسنانك بالكركم بدلاً من ذلك ، لتحقيق تلك الابتسامة البراقة في وقت قصير، بمجرد الانتهاء ، اشطف الكركم من فمك ثم اغسله باستخدام معجون الأسنان.

قشر البرتقال

اقرأ هذا قبل التخلص من قشر البرتقال! الخصائص الحمضية لقشر البرتقال تجعله مبيضًا طبيعيًا ويمكن أن يتخلص من الصفرة في أي وقت من الأوقات، افرك واشطف أسنانك بدواخل قشر البرتقال بانتظام قبل النوم وستبدأ النتائج في الظهور قريبًا .

3- وصفات لتبيض الأسنان بسرعة

زيت جوز الهند

شطف الفم بزيت جوز الهند مباشرة بعد الاستيقاظ يمكن أن يساعدك على استعادة ابتسامة جيدة بمجرد الانتهاء من ذلك ، اغسله بالماء وادهنه بمعجون الأسنان المعتاد، يمكن أن تساعد إضافة هذا في روتينك الصباحي حقًا في تبييض الأسنان بشكل طبيعي.

الفحم

من المحتمل أن يكون الفحم النشط أحد أكثر المنظفات الطبيعية فعالية، احصل لنفسك على معجون أسنان يحتوي على نسبة عالية من الفحم النشط واستخدمه بالفرشاة للحصول على نتائج متألقة في أي وقت من الأوقات، تأكد من عدم تركه يجلس لفترة طويلة قبل غسل الفم وإلا فمن المحتمل أن يأتي بنتائج عكسية.

صودا الخبز

يمكن أن يساعد الكشط الخفيف في التخلص من المسحة الصفراء من الأسنان، لن يساعد تنظيف أسنانك بصودا الخبز في التبييض فحسب ، بل يمنع أيضًا البكتيريا من التواجد داخل الفم،امزج ملعقتين من الماء مع ملعقة واحدة من صودا الخبز وادهنها بهذه الخلطة للحصول على نتائج أفضل.

4- وصفات لتبيض الأسنان شديدة الاصفرار

تشير الدراسات إلى أن حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند يساعد على تخليص الأسنان واللثة من البكتيريا بينما يلتصق بالسموم ويخرجها من أسنانك، عند القيام به بانتظام ، فقد ثبت أن سحب الزيت يقلل البلاك

جرب غسل كمية بحجم ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك لمدة 15 دقيقة مرة واحدة يوميًا.

- معجون أسنان بزيت جوز الهند

1. اخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في وعاء صغير.

2. أضف 2-3 قطرات من مستخلص الفانيليا للنكهة واخلطهم جيدًا.

3. ضعي الخليط على أسنانك وادعكي بلطف لمدة 2-3 دقائق.

4. اشطف فمك بالماء وكرر ذلك مرتين يومياً

5- وصفات لتبيض الأسنان بالمنزل

اصنعي معجون الفراولة واتركيه على أسنانك لمدة 5 دقائق قبل شطفه.

- ١ فراولة

- ملعقة صغيرة من صودا الخبز

- فرشاة أسنان

1. في وعاء ، اهرسي الفراولة بالشوكة ، ثم أضيفي نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز. امزج الاثنين معًا جيدًا.

2. باستخدام فرشاة أسنانك ، ضعي الخليط على أسنانك واغسلي أسنانك برفق لمدة 2 إلى 4 دقائق على جميع الأسنان.

اشطف فمك ، واغسل أي بذور فراولة من بين أسنانك ولثتك ، ثم اغسلها بفرشاة أسنانك العادية لتكشف عن ابتسامة أكثر إشراقًا.

6- وصفات لتبيض الأسنان بشكل سريع

تبيض الأسنان بقشر الموز

الجانب الخشن واللحم من قشر الموز مليء بالفيتامينات والمعادن المفيدة لك مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز ، والتي يمكن أن تمتصها مينا الأسنان وتساعد على تقليل البقع ،كل ما عليك فعله هو فرك الجانب اللحمي من قشر الموز على أسنانك لعدة ثوان حتى تصنع عجينة.

اتركي هذا لمدة 10 دقائق ، مع الحرص على إبقاء شفتيك بعيدًا عن المعجون قدر الإمكان، عندما يحين الوقت ، اغسل أسنانك بالفرشاة كما تفعل بانتظام مع معجون الأسنان والماء.

7- وصفات لتبيض الأسنان بالكركم

حاول غمس فرشاة أسنان في نصف ملعقة صغيرة من الكركم ، وضعها على أسنانك ، واتركها لمدة 3 دقائق قبل شطفها جيدًا وتنظيفها باستخدام معجون أسنانك العادي.

- مقشر بالكركم + صودا الخبز

1. امزج 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز ونصف ملعقة صغيرة من الكركم في وعاء صغير.

2. أضف 1-2 قطرات من زيت النعناع الأساسي للنكهة واخلطهم جيدًا.

3. ضعي الخليط على أسنانك وادعكي بلطف لمدة 2-3 دقائق.

4. اشطف فمك بالماء ونظف أسنانك كالمعتاد.