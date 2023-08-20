عاجل .. استقالة المدير التنفيذي والنشاط الرياضي لنادي الزمالك

تقدم محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الزمالك وإيهاب خضر المدير المالي باستقالتهما رسميا لوزارة الشباب والرياضة في الساعات القليلة الماضية بعد الاستقالة الجماعية لمجلس الزمالك.

وكان أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك تقدم باستقالته من منصبه اليوم ، وأرسل مدير النشاط الرياضي الاستقالة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجاء نصها كالتالي:

السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أتقدم لسيادتكم باعتذاري عن الاستمرار في عملي كرئيس قطاع الشؤون الرياضية بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 1 /10/2022.

وبرجاء تكليف لجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة "مديرية الشباب والرياضة بالجيزة" لاستلام بعض عقود لاعبي الفرق الرياضية حرصا على المحافظة على عقود اللاعبين.

وكان مجلس إدارة الزمالك تقدم باستقالته لوزير الرياضية مساء أمس السبت.