الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

خففت الحكومة، أحمال الكهرباء خلال فترة ارتفاع درجات الحارة مؤخرا، وطرح مجلس الوزراء، جدول خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، على مدار شهر أغسطس، على مستوى الجمهورية، وحول هذا الأمر، نكشف لكم موعد انتهاء انقطاع التيار الكهربائي.

الكهرباء

موعد نهاية تخفيف أحمال الكهرباء

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد نهاية تخفيف أحمال الكهرباء، موضحا أنه يتبقى نحو أسبوعين على تخفيف أحمال الكهرباء، وسيتم العودة إلى الوضع الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل، وربما منتصفه على أقصى تقدير.

موعد نهاية قطع الكهرباء

وقال موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي: بدأنا تخفيف أحمال وكان لدينا تخفيف الأحمال وصل إلى 3200 ميجا وات خلال الأيام القليلة الماضية وبدأت تدريجيا تقل، إلى أن وصلت اليوم إلى 1500 ميجا وات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تدخل لحل أزمة الكهرباء، ووجه وزيري البترول والكهرباء باتخاذ اللازم وتوفير احتياجات محطات الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال.

موجة حارة تضرب أوروبا

وتابع موسى، أن أوروبا تتعرض خلال الأيام الحالية لموجة حرارة غير مسبوقة، وهناك تخوف من انتشار النيران بسبب الحرائق.

واختتم موسى، أن هناك مشكلة جفاف تداهم فرنسا وبعض دول أوروبا أثرت على ري الحدائق/ وغيرها من أنشطة الحياة اليومية.

هل سترتفع أسعار الكهرباء؟

ويذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماع سابق، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لـ 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.