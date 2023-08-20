عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

انقطاع الكهاربائي
انقطاع الكهاربائي

خففت الحكومة، أحمال الكهرباء خلال فترة ارتفاع درجات الحارة مؤخرا، وطرح مجلس الوزراء، جدول خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، على مدار شهر أغسطس، على مستوى الجمهورية، وحول هذا الأمر، نكشف لكم موعد انتهاء انقطاع التيار الكهربائي.

الكهرباء 

موعد نهاية تخفيف أحمال الكهرباء

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد نهاية تخفيف أحمال الكهرباء، موضحا أنه يتبقى نحو أسبوعين على تخفيف أحمال الكهرباء، وسيتم العودة إلى الوضع الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل، وربما منتصفه على أقصى تقدير.

موعد نهاية قطع الكهرباء

وقال موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي: بدأنا تخفيف أحمال وكان لدينا تخفيف الأحمال وصل إلى 3200 ميجا وات خلال الأيام القليلة الماضية وبدأت تدريجيا تقل، إلى أن وصلت اليوم إلى 1500 ميجا وات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تدخل لحل أزمة الكهرباء، ووجه وزيري البترول والكهرباء باتخاذ اللازم وتوفير احتياجات محطات الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال.

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

الجامعات المصرية تعزز قدراتها لتعليم الطلاب «التحول الرقمي» وتأهيلهم لسوق العمل المستقبلي.. تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات التكنولوجية

موجة حارة تضرب أوروبا

وتابع موسى، أن أوروبا تتعرض خلال الأيام الحالية لموجة حرارة غير مسبوقة، وهناك تخوف من انتشار النيران بسبب الحرائق.

واختتم موسى،  أن هناك مشكلة جفاف تداهم فرنسا وبعض دول أوروبا أثرت على ري الحدائق/ وغيرها من أنشطة الحياة اليومية.

هل سترتفع أسعار الكهرباء؟

ويذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماع سابق، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لـ 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

قطع الكهرباء 

 

الكهرباء موعد انقطاع الكهرباء بالجيزة انقطاع الكهرباء هل سترتفع أسعار الكهرباء موجة حارة تضرب أوروبا موعد نهاية قطع الكهرباء موعد نهاية تخفيف احمال الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

مصرع المئات.. بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بشأن خسائر ميليشيا الدعم السريع

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. استقالة المدير التنفيذي والنشاط الرياضي لنادي الزمالك

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

موضوعات متعلقة

كيفية صلاة العيد الأضحى .. أسهل طريقة لأدائها لمن فاتته

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تفتح أبواب السماء والخيرات والأرزاق

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

مش عاوزين أجندات ومنظرة.. ميدو يوجه رسالة خاصة لوزير الشباب بعد استقالة مجلس الزمالك

الإفتاء: إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عنها جائز شرعا

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«تناول جرعة زائدة».. زاخاروفا تسخر من اقتراح زيلينسكي «تبادل بيلجورود بعضوية الناتو»

استمرار تنفيذ برنامج «الوقاية من المخدرات» في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

فيديو

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ