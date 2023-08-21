وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

اقتربت مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال من الانتهاء، بعدما بدأت بالتزامن مع موجة حر شديدة ضربت البلاد في يوليو الماضي، والتي زاد معها استهلاك الكهرباء بقوة، وانعكست آثارها على محطات الكهرباء والتي تطلبت وقودا أكثر لإنتاج مع مزيدا من الكهرباء.

موضوعات مماثلة:

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر

من جانبه كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد انتهاء مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، موضحا أنه يتبقى نحو أسبوعين على تخفيف أحمال الكهرباء وسيتم العودة إلى الوضع الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل وربما منتصفه على أقصى تقدير.

انقطاع الكهرباء

بداية المشكلة

وفي 27 يوليو الماضي قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي ، في اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أن هذه المشكلة بدأت اعتباراً من يوم 17 يوليو ، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم.

وأوضح "مدبولي" حينها أنه منذ بداية الأزمة يوم 17 يوليو ، ونظراً للارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة، عملت الدولة على تشغيل المحطات بأقصى طاقة ممكنة؛ لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة، التي اقتربت من 36 جيجاوات في اليوم الواحد.

انقطاع الكهرباء

وأوضح أن الدولة سخرت كل الإمكانات المتاحة من غاز طبيعي ومازوت سواء في مخازن وزارة البترول أو وزارة الكهرباء للتعامل مع هذا الموضوع، ولكن نتيجة لطول مدة ارتفاعات درجات الحرارة المبالغ فيها، تم الوصول في حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت كمتوسط 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن استهلاك يوم 26 يوليو فقط وصل إلى 152 مليون متر مكعب.

300 مليون دولار

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على استيراد شحنات إضافية من المازوت حتى نهاية شهر أغسطس، ستبلغ قيمته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية.

تدخل الرئيس السيسي

من جانبه تابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أمس أن الرئيس السيسي تدخل لحل أزمة الكهرباء، ووجه وزيري البترول والكهرباء باتخاذ اللازم وتوفير احتياجات محطات الكهرباء لإنهاء تخفيف الأحمال.

وكان قد علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 16 أغسطس الجاري، على أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية.

حجم الوقود المطلوب

أوضح الرئيس السيسي خلال لقائه بعدد من أهالي مطروح: "اضطرينا نخفف الأحمال لإن حجم الوقود المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بقى عبء علينا بعد زيادة أسعار الوقود"، وأضاف السيسي: "احنا بنبيع الوقود بالجنيه لكننا بنشتريه للمحطات ولكل العربيات بالدولار، لما يكون فيه أزمة لازم نستحملها كلنا واحنا مبنخبيش عليكم حاجة، وكل تحدي هنقدر نعبره مش بجهد الدولة لكن بفهم الناس وعملهم وصبرهم".