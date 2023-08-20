بشري سارة للمواطنين بشأن إنقطاع الكهرباء .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدا أنه من المتوقع أن يستغرق حوالي أسبوعين حتى يتم رفع التخفيف عن الشبكة الكهربائية.

أوضح خلال برنامج “علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”،:" المتوقع أن يعود كل شيء إلى الوضع الطبيعي في شهر سبتمبر المقبل، وربما في منتصف الشهر على أقصى تقدير.

ونوه إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تدخل شخصياً لحل أزمة الكهرباء. وقد وجه الرئيس توجيهاته لوزيري البترول والكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير احتياجات محطات الكهرباء، بهدف إنهاء تدابير تخفيف الأحمال.

وفي سياق متصل، أشار أحمد موسى إلى أن أوروبا تواجه توقعات بموجة حرارة غير مسبوقة في الأيام القادمة.

وختم أحمد موسى حديثه بالإشارة إلى مشكلة الجفاف التي تواجهها فرنسا وعدد من دول أوروبا، حيث أثر هذا الجفاف على تزويد المياه للحدائق وحتى عمليات غسيل السيارات ونشاطات الحياة اليومية الأخرى.