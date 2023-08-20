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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالأسود اللافت.. دالا المهندس تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

دالا المهندس
دالا المهندس

نشرت دالا المهندس، ملكة جمال مصر والبلوجر الشهيرة، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافتة. 

وتألقت دالا المهندس، مرتدية فستانا مجسما أنيقا باللون الأسود؛ ليكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت دالا المهندس، أن تترك شعرها الأسود  منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

من هي دالا المهندس ؟

هي بلوجر وواحدة من مشاهير موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2019، كما عملت كمضيفة طيران في الخطوط القطري، وعملت كمذيعة راديو في راديو الغد لمدة ٣ سنوات.

وعلى جانب آخر أعلنت البلوجر دالا المهندس ملكة جمال مصر سابقًا، طلاقها رسمياً من المهندس كريم مكرم، بعد زواج دام لأكثر من عام وقصة حب كبيرة أشعلت السوشيال ميديا.

وكتبت دالا المهندس عبر خاصية الاستوري بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، «تم طلاقي رسميا بتاريخ اليوم، الحمد لله وربنا يعوضني كل خير».

يُذكر أن دالا المهندس وكريم مكرم كانا قد تزوجا في عام 2022، وكانا يعتبران من أشهر الأزواج على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

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IMG_٢٠٢٣٠٨٢٠_١٧٠٩٥٥
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٠_١٧٠٩١٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٠_١٧٠٩١٠

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