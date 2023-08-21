بإطلالة جذابة.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صورة سيلفي جديدة لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".

وظهرت أسماء في الصورة بسلفي امام المرآة بإطلالة كاجوال متميزة، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمالوجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.



أثارت الفنانة أسماء ابو اليزيد الجدل حول اطلالتها الاخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقعانستجرام .



وظهرت اسماء ابو اليزيد بإطلالة جريئة مرتدية فستانا بلوز باللون الابيض ،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضعالمكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها .

وتتميز اسماء ابو اليزيد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد اسماء ابو يزيد ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.