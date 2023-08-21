عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. تعرف على حفلات الأسبوع القادم وأحمد فهمي يكشف كواليس تصوير السفاح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

 

أصالة تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان العجب في الهوى

 

تستعد المطربة أصالة خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب  بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

الأغنية بعنوان العجب فى الهوى وهي من كلمات الصامل وألحان مبهم ومن توزيع سيروس، وتعتبر هذه الأغنية هي الثاني لأصالة هذا الموسم بعد طرحها لأغنيتها الأخيرة الحب الأبدي بمشاركة ماجد المهندس.
 

الجمعة والسبت.. تعرف على حفلات الأسبوع القادم

 

يشهد الأسبوع القادم منافسة قوية بين عدد كبير من المطربين الذين يستعدون لإحياء حفلات جماهيرية سواء داخل مصر أو خارجها.
 

 

في ذكرى وفاته.. سر حفظ محمد عبد المطلب القرآن الكريم كاملًا

 

يوافق اليوم ذكرى وفاة الملحن والفنان الراحل محمد عبد المطلب والذى قدم للفن المصري الكثير والكثير من الأعمال الخالدة حتى الآن ولازال متعلق بها الكثيرين ممن يعشقون الطرب الأصيل.
 

ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب السيلفى الغريب لـ فتحي عبد الوهاب مع أصدقائه

 

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير فتحي عبد الوهاب حيث أنه من مواليد  يوم 21 أغسطس عام 1971م لأسرة متوسطة الحال في القاهرة.

 

 وحصل "فتحى" على بكالوريوس التجارة ودبلومة تذوق فني من أكاديمية الفنون، كما حصل على ليسانس الآداب في التمثيل والإخراج من قسم المسرح، وهو متزوج ولديه ابن يدعى “عمر”. 

 

في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة تأسيس عزت أبو عوف فرقة 4M مع شقيقاته الأربعة

 

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت أبو عوف حيث أنه من مواليد 21 أغسطس عام 1948، 

 

قصة تأسيس فرقة 4M

وبدأ الفنان عزت أبو عوف حياته الفنية بعد تخرجه من كليه الطب ، حيث كانت هوايته المفضلة طيلة سنوات التدريس هي العزف على البيانو، وهو ما جعله ينضم كعضوا فى فرقة بلاك كوتس وكانت هذه الفرقة من أحد أشهر الفرق الموسيقية فى ذلك التوقيت إلى أن تم حلها ، مما جعله يفكر فى تأسيس فرقة بعنوان فور أم تضم شقيقاته الأربعة هو بالعزف والغناء وشقيقاته بالغناء فقط.

 

 

استغرق 50 يوما.. أحمد فهمي يتحدث عن كواليس تصوير السفاح

 

أكد الفنان أحمد فهمي، أنه سعيد بتجربة مسلسل السفاح والمفترض عرضه يوم الجمعة القادمة على منصة شاهد.

 

وأضاف فهمي في تصريح خاص لصدى البلد أنه تحمس لتجربة السفاح لكونها شخصية جديدة لم يقدمها على الشاشة من قبل، مشيرا أن الشخصية تطلبت الكثير من التحضيرات قبل بدء التصوير وأيضا بروفات مكثفة قبل كل مشهد.

قسم الفن أصالة حفلات الأسبوع محمد عبد المطلب فتحي عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

الذهب ينهار إلى مستويات غير مسبوقة عالميًا|وهذا سعر عيار21 الآن في مصر

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

انخفاض جديد يضرب سوق الأرز.. اعرف الكيلو السائب والمعبأ وصل كام؟

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

رخصت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانية اليوم الإثنين

موضوعات متعلقة

الجمعة والسبت.. تعرف على حفلات الأسبوع القادم

ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب السيلفى الغريب لـ فتحي عبد الوهاب مع أصدقائه

في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة تأسيس عزت أبو عوف فرقة 4M مع شقيقاته الأربعة

استغرق 50 يوما.. أحمد فهمي يتحدث عن كواليس تصوير السفاح

أخبار الفن| عمرو دياب يتألق في حفل لبنان.. تفاصيل أول فيلم يجمع ماجد المصري بابنه آدم

بعد الاطمئنان على فيلم 5 جولات.. عايدة الأيوبي تعود إلى ألمانيا

تفاصيل أول فيلم يجمع ماجد المصري بابنه آدم

3 عروض مصرية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

بعد هجوم أوكراني.. فرض قيود على حركة الطيران في موسكو

أمطار غزيرة وتدني في الرؤية.. السعودية تحذر من طقس المدينة المنورة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 21-8-2023

الحكم علي مرتضى منصور بقضية موظفة الجهاز المركزي .. بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي..سعر ساعة عمرو دياب في لبنان يثير ضجة على السوشيال ميديا

الانخفاض قادم| سر 600 كيلو ذهب من الخارج تقلب أسعار المعدن الأصفر.. الموعد والتفاصيل

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ