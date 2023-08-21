أخبار الفن .. تعرف على حفلات الأسبوع القادم وأحمد فهمي يكشف كواليس تصوير السفاح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

تستعد المطربة أصالة خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



الأغنية بعنوان العجب فى الهوى وهي من كلمات الصامل وألحان مبهم ومن توزيع سيروس، وتعتبر هذه الأغنية هي الثاني لأصالة هذا الموسم بعد طرحها لأغنيتها الأخيرة الحب الأبدي بمشاركة ماجد المهندس.



يشهد الأسبوع القادم منافسة قوية بين عدد كبير من المطربين الذين يستعدون لإحياء حفلات جماهيرية سواء داخل مصر أو خارجها.



يوافق اليوم ذكرى وفاة الملحن والفنان الراحل محمد عبد المطلب والذى قدم للفن المصري الكثير والكثير من الأعمال الخالدة حتى الآن ولازال متعلق بها الكثيرين ممن يعشقون الطرب الأصيل.



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير فتحي عبد الوهاب حيث أنه من مواليد يوم 21 أغسطس عام 1971م لأسرة متوسطة الحال في القاهرة.

وحصل "فتحى" على بكالوريوس التجارة ودبلومة تذوق فني من أكاديمية الفنون، كما حصل على ليسانس الآداب في التمثيل والإخراج من قسم المسرح، وهو متزوج ولديه ابن يدعى “عمر”.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت أبو عوف حيث أنه من مواليد 21 أغسطس عام 1948،

قصة تأسيس فرقة 4M

وبدأ الفنان عزت أبو عوف حياته الفنية بعد تخرجه من كليه الطب ، حيث كانت هوايته المفضلة طيلة سنوات التدريس هي العزف على البيانو، وهو ما جعله ينضم كعضوا فى فرقة بلاك كوتس وكانت هذه الفرقة من أحد أشهر الفرق الموسيقية فى ذلك التوقيت إلى أن تم حلها ، مما جعله يفكر فى تأسيس فرقة بعنوان فور أم تضم شقيقاته الأربعة هو بالعزف والغناء وشقيقاته بالغناء فقط.

أكد الفنان أحمد فهمي، أنه سعيد بتجربة مسلسل السفاح والمفترض عرضه يوم الجمعة القادمة على منصة شاهد.

وأضاف فهمي في تصريح خاص لصدى البلد أنه تحمس لتجربة السفاح لكونها شخصية جديدة لم يقدمها على الشاشة من قبل، مشيرا أن الشخصية تطلبت الكثير من التحضيرات قبل بدء التصوير وأيضا بروفات مكثفة قبل كل مشهد.