يؤدي للموت.. احذر استهلاك الملح والسكر بهذه الطريقة

أدى المشهد الغذائي الحديث ، الذي يتميز بانتشار الأطعمة المصنعة والانغماس المغري في كل مكان ، إلى زيادة مقلقة في أمراض القلب والأوعية الدموية التي تصل أحيانا إلي الوفاة، يعتبر الاستهلاك المفرط للسكر والملح والدهون غير الصحية هذه المكونات الغذائية ، عند استهلاكها بشكل يتجاوز الاعتدال ، تلحق الضرر بصحة القلب والأوعية الدموية ، وتكشف النقاب عن حقيقة قاتمة تتطلب اهتمامًا فوريًا.

يقول الدكتور جايديب راجباهادور ، طب القلب ، MBBS ، DNB - عام ، الطب ، مستشفيات SRV ، "الحفاظ على نظام غذائي متوازن أمر مهم لأنه يضع الأساس لقلب صحي، يتطلب النظام الغذائي المتوازن نسبًا كافية من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات ، بالإضافة إلى الفيتامينات والسكريات والأملاح والمعادن، أي مما سبق ذكره على مدى فترة طويلة يمكن أن يكون له تأثير ضار على صحة القلب والأوعية الدموية ".

- كيف يؤثر السكر على القلب؟

السكر ، الذي كان يومًا ما علاجًا نادرًا ، أصبح جزءًا لا يتجزأ من العديد من الأنظمة الغذائية، ومع ذلك ، فإن علاقة الحب مع المسرات السكرية تأتي بتكلفة باهظة لصحة القلب والأوعية الدموية. يرتبط الاستهلاك المفرط للسكر بزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي - وكلها عوامل تساهم بقوة في الإصابة بأمراض القلب. علاوة على ذلك ، فإن الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم والانهيار الناتج عن الأطعمة المحملة بالسكر يمكن أن يجهد القلب والشرايين ، مما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

-الإكثار من الملح هو السبب

ووفقًا للدكتور راجب باهادور ، فإن "الملح ، وهو عنصر غذائي أساسي ، يصبح مشكلة عندما يخرج تناوله عن السيطرة، تميل الأنظمة الغذائية المليئة بالأطعمة المصنعة والمجهزة في المطاعم إلى احتواء محتوى ملح زائد. النتائج؟ ارتفاع ضغط الدم. يؤدي الصوديوم الزائد إلى احتباس الماء وإثقال كاهل القلب وإجهاد الأوعية الدموية. بمرور الوقت ، يؤدي هذا الضغط المستمر إلى إضعاف الشرايين ، مما يؤدي إلى تهيئة بيئة مهيأة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية ".



-هل كل الدهون ضارة؟

ربما تكون الدهون غير الصحية ، التي توجد عادة في الوجبات السريعة والأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة المعالجة بكثافة ، الدهون المشبعة والمتحولة ، المعروفة بأنها تؤدي إلى انسداد الشرايين ، تؤدي إلى تصلب الشرايين - تراكم الترسبات في جدران الشرايين، مع تضيق الشرايين وتصلبها ، يتأثر تدفق الدم ، مما يمهد الطريق لأحداث كارثية مثل النوبات القلبية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي هذه الدهون إلى حدوث التهاب ، وهو عامل رئيسي في أمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: timesofindia.