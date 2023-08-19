لحماية الأسنان.. تحذير عاجل من تناول هذه الأطعمة على الريق

أوصى طبيب الأسنان بأن تتأكد ، قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة في الصباح ، أنك لا تتناول أطعمة قد تكون ضارة للغاية بمينا الأسنان.

حذر الدكتور عبد العزيزي ، كبير أطباء الأسنان في عيادة هارلي الخاصة لطب الأسنان ، من تناول ثمار الحمضيات أول شيء في الصباح ، موضحًا: "إن تجنب الحمضيات أولًا في الصباح أمر بالغ الأهمية لمنع تلف الأسنان بسبب ارتفاع حموضتها، والفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون تحتوي على حامض الستريك ، الذي يمكن أن يضعف مينا الأسنان ، مما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتآكل والتسوس ".

وأضاف: "هناك إنتاج أقل للعاب في الصباح ، مما يقلل من دفاع الفم الطبيعي ضد الأحماض ، وتناول ثمار الحمضيات في هذا الوقت يمكن أن يزيد من الضرر، يوصى بخيارات إفطار أقل حمضية لحماية مينا الأسنان وصحة الفم بشكل عام. "

مهما كان ما تقرر تناوله في وجبة الإفطار ، يوصى بشدة بالامتناع عن غسل أسنانك بالفرشاة حتى مرور 30 ​​دقيقة على الأقل.

قال الدكتور عزيزي: "اغسل أسنانك بالفرشاة بعد الأكل بحوالي 30 دقيقة، استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتنظيف فعال ".

وإذا لم تكن من تتناول وجبة الإفطار في الصباح ، فستحتاج أيضًا إلى التفكير في المشروب الذي تشربه ، كما ينصح الدكتور عزيزي بعدم تناول مشروب ساخن قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.

وأوضح أن "تجنب القهوة أول شيء ينصح به في الصباح لمنع تلف الأسنان بسبب تأثيرها المزدوج من الحموضة واحتمال تلطيخ الأسنان".

وتابع: "القهوة حمضية بطبيعتها ويمكن أن تؤدي تدريجياً إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت ، خاصة عند تناولها على معدة فارغة عندما يكون إنتاج اللعاب أقل، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي صبغات القهوة الداكنة إلى تغير لون الأسنان ، مما يؤثر على المظهر الجمالي للأسنان ".

وإذا كنت ترغب في تناول القهوة في الصباح ، فسيكون من المفيد شطف فمك بالماء بعد ذلك.

وعندما يتعلق الأمر بنظافة الفم الجيدة ، أوصى الدكتور عزيزي أيضًا باستخدام الخيط بانتظام واستخدام غسول الفم كجزء من العناية بصحة الفم.

وأوصى بما يلي: "ضع في اعتبارك استخدام غسول الفم المضاد للميكروبات أو الفلورايد بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، يمكن أن يساعد ذلك في قتل البكتيريا وتقوية طبقة المينا والحفاظ على بيئة فموية صحية ".

المصدر: 7enews.