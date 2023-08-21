كل ما تريد معرفته عن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الهامة عن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، هي مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية (ضغط، سكر بالدم، دهون بالدم، اعتلال كلوي) والتوعية تجاه عوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض وكيفية الوقاية منها.

وأوضحت الوزارة ، أن تعزيز واستحداث وتطبيق سياسات عموميه وفعاله ومتكاملة مستدامة ومدعمة بالبراهين والأدلة العلمية للتصدي للأمراض المزمنة غير السارية وعوامل الخطورة، بالإضافة إلى تقوية استجابة الخدمات الصحية الملائمة للأمراض المزمنة مما يؤدي إلى خفض المراضة والعجز والوفاة من خلال إجراءات وقائية وتعزيزية باشتراك كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالإضافة للتشخيص المبكر والعلاج وإعادة هيكلة الخدمات الصحية لتوفير الرعاية الصحية المرتكزة على السكان والمشاركة المجتمعية.

وعن طرق الحصول علي الخدمة أكدت وزارة الصحة والسكان ، إنه يتوجب علي المواطن التوجه ببطاقة الرقم القومي لأقرب وحدة من وحدات الرعاية الأولية التي تقدم خدمات المبادرة حيث يقوم مدخل البيانات بتسجيل المواطن على المنظومة الإلكترونية ، ليبدأ بعد ذلك مباشرة بالاستفادة بخدمات المبادرة.

وتابعت الوزارة ، الخدمة متواجدة ومقدمة للمواطنين جميع أيام الأسبوع في أوقات العمل الرسمية ما عدا العطلات الرسمية.

وأوضحت الوزارة، أنه لا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التسجيل بالمبادرة ، ولكن في حالة ما إذا احتاج المواطن مزيد من الفحوصات في مستشفيات الإحالة للحالات الإيجابية يشترط أن تكون البطاقة سارية .

الصحة تكشف الإجراءت حال نتائج الفحوصات سليمة



وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إلى أنه في حالة نتائج الفحوصات سليمة : يتم التعامل مع المستفيد وفقا لأدلة العمل الاسترشادية وتقييم وجود عوامل خطورة من عدمه ثم إعلام المستفيد بميعاد المتابعة الدورية.

وتابعت الوزارة: في حالة نتائج الفحوصات غير سليمة سيتم التعامل مع المستفيد وفقا لأدلة العمل الاسترشادية فيما يخص صرف العلاج من وحدات الرعاية الأولية وإحالة بعض الحالات للمستشفيات العامة أو المركزية لصرف العلاج والمتابعة.