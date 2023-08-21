فى أول تحرك برلمانى.. سؤال لوزير التعليم لمواجهة شاومينج الغش بالثانوية العامة

وصف المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب زعم جروب شاومينج على تليجرام بتعاون عدد من المدرسين معه لحل أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 التي يتم تداولها على تطبيق تليجرام وتأكيد جروب شاومينج أن المدرسين جاهزين معانا كل اللي عليك انك بتصور الامتحان وبعدها بيتم الحل اضافة الى تأكيد جروب شاومينج بأن الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 استجابوا وأرسلوا صور أسئلة اللغة الأجنبية الثانية بعد توزيعها داخل اللجان بالكارثة والفضيحة.

وتساءل المهندس عبد السلام خضراوى فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلاً : هل هذا الكلام صحيح يامعالى الوزير ؟ وماهى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه المهازل غير المسبوقة فى تاريخ امتحانات الثانوية العامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ؟ وهل وصل الحد الى التفاخر بهذه الصورة الفجة فى الغش فى امتحانات الثانوية العامة والدور الثانى ؟.

وطالب المهندس عيد السلام خضراوى بادخال تعديلات جذرية على نظام امتحانات الثانوية العامة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى أدت الى ضياع حقوق الطلاب من المتفوقين والذى يرفضون الغش فى الامتحانات ، مؤكداً أن هذه الظاهرة جعلت الطلاب من غير المتفوقين يلتحقون بكليات القمة يرسبون فيها وبنسب خطيرة لدرجة أنه فى احدى كليات الطب باحدى جامعات الصعيد رسب الطلاب بالفرقة الأولى بنسبة 60 %.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن استمرار نظام امتحانات الثانوية العامة بالصورة الحالية سيكون من الصعب بل من المستحيل مواجهة الغش لأنه الغش اصبح هو النظام الاساسى فى امتحانات الثانوية العامة بعد تباهى مرتكبيه بمساندة ودعم المعلمين والطلاب لهم ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقف عاجزة عن كشفهم ومحاكمتهم.