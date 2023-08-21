على عربية بيبى.. حكاية أم عامر بائعة أحلى حلويات سورية بالشيخ زايد

كلنا نسمع عن الشقا و التعب من أجل الوصول إلى لقمة العيش بالرزق الحلال ، وبطلة هذه القصة سيدة سورية تدعى أم عامر.

وكشفت أم عامر، لموقع صدى البلد ، أنها تعمل كل يوم في بيع الحلويات السورية الجميلة المصنعة بأيادي سورية ، في شوارع الشيخ زايد لكي تسطيع أن تصرف علي أولادها لأنها الأم و الأب بعد أن فقدت زوجها في الحرب السورية، وأنها موجودة في مصر منذ 2013 وأضافت أن مصر بلد جميلة و شعبها جميل.



وختمت حديثها لصدى البلد، أنها تشجع السيدات على العمل وأنها تتمنى أن الله يوفق أولادها وتراهم في أعالي المراكز والمناصب.