تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 484 شاحنة و 65 سيارة ، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 104 شاحنة و8 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 380 شاحنة و57 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة . كما شهد ميناء بورتوفيق امس استقبال السفينة EDVANTURA قادمة فارغة لشحن دقيق .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1145 راكب بموانيها .

