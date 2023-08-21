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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 484 شاحنة و 65 سيارة ، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع ، 104 شاحنة و8 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 380 شاحنة  و57 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة  العبارة امل بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج ، سينا وايلة . كما شهد ميناء بورتوفيق امس استقبال السفينة EDVANTURA  قادمة فارغة لشحن دقيق .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1145 راكب بموانيها .
 

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