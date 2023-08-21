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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ كفر الشيخ: أداء 111 طالباً امتحان الرياضيات البحتة بدون شكاوى

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن أداء 111 طالباً وطالبة، امتحان مادة الرياضيات البحتة، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، ولم تتلق غرف العمليات أي مخالفة أو شكاوى.

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وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب والطالبات امتحان مادة الرياضيات البحتة، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

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