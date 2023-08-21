رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد «حياة كريمة».. صور

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أسامة الدسوقي مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور إسلام جبر المنسق العام لـ "حياة كريمة" بالمحافظة، والدكتورة ماهيتاب مجدي نائب المنسق العام لمحافظة كفر الشيخ.

حضر اللقاء الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الزيارة تأتي بهدف تبادل الرؤى فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية للتعاون بين الجامعة ومؤسسة "حياة كريمة"، فيما يخص القوافل الطبية بالجامعة وسبل دمج طلاب الجامعة بفعاليات حياة كريمة، تعزيزاً لدور المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية والمساهمة في بناء الإنسان والمجتمع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل التوعية والتعريف بالمشروع القومي حياة كريمة في كافة الجامعات والمعاهد والأكاديميات بالجمهورية.

وأشاد مدير مكتب حياة كريمة بالدور الفعال لجامعة كفر الشيخ في المبادرة، حيث قدمت الجامعة الكثير من القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية الشاملة لخدمة الكثير من قرى المحافظة، لافتاً إلى حرصه على أن يستمر هذا التعاون المثمر بشكل دائم للنهوض بالوطن وخدمة المواطن نحو حياة أفضل.

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