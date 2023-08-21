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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان بدر الطيار

بدر الطيار
بدر الطيار

توفي خلال الساعات القليله الماضية الفنان الكويتي بدر الطيار ، وذلك بعد مكوثه لايام داخل العناية المركزه ، باحدي المستشفيات بدولة الكويت . 

بدر الطيار هو ممثل كويتي، ولد في عام 1951 بالكويت. عمل بالعديد من الأدوار فى المسرح والتلفزيون. إشتهر بالأدوار الكوميدية. 

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من أهم أعمال في التلفزيون (طش ورش) و(شبابيك) وفي المسرح (على قشر موز) و(مخروش طاح بكروش). عاني من مرض السكر والضغط مما تسبب فى غيابه عن الساحة الفنية منذ عام 2009.

ونعى الفنان داود حسين، عبر حسابه على إنستغرام، الفنان الراحل بدر الطيار، معلقا بقوله: " إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، الله يتغمد روحك الجنة يا أبو قلب ذهب، من أنظف وأطيب وأوفى وأصدق من عرفته في حياتي، صديق بمنزلة الأخ، إلى جنات النعيم يا أبو يوسف، الفاتحة على روح الفقيد الغالي بدر الطيار" .

 

بدر الطيار مرض السكر داود حسين دولة الكويت الكويت

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