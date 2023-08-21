رغم إنه الفائز.. شجار عنيف بين لاعبي ومشجعي فريق كرة قدم أمريكية

اندلع شجار عنيف بين لاعبين ومشجعي فريق سان فرانسيسكو 49 الأمريكي على ملعب ليفي بولاية كاليفورنيا خلال الساعات الماضية.

وأثارت لقطات شجار فريق كرة القدم حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب إعلان فوز فريق سان فرانسيسكو 49 على دنفر برونكو 21-20.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الاثنين، فقد اشتبك 49 لاعبا مع المشجعين في مدرجات ملعب ليفي.



وأصيب أحد المشجعين بعد أن تعرض للكم على الأرض بينما تشاجر نحو 12 مشجعا آخريين في المدرجات.

حاول عدد قليل من رجال الأمن دون جدوى فض أعمال العنف التي شهدت تبادل اللكمات في الممرات وبين المقاعد.

شجار عنيف بين لاعبين ومشجعي فريق كرة قدم أمريكية