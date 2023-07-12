البرازيل.. شجار بمباراة كرة قدم يتسبب في مصير مأساوي لشابة.. فيديو

تسبب شجار حاد بين مشجعي فريقي بالميراس وفلامينجو البرازيليين في مصير مأساوي لفتاة تبلغ من العمر 23 عاما بعد نقلها للمستشفي.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأربعاء، كانت المشجعة المتعصبة ذاهبة لحضور مباراة على أرض فريقها المفضل بالميراس ثم أصيبت بزجاجة ألقاها ليوناردو سانتياجو، مشجع لفلامينجو عليها خلال الشجار.

تفاصيل

وثقت مقاطع فيديو كيف اخترقت الزجاجة رقبة الفتاة الشابة “جابرييلا أنيلي” بالقرب من مدخل ملعب كرة القدم البرازيلي لتخضع على الفور لعملية جراحية ليلة السبت، ثم توفيت الاثنين متأثرة بنوبة قلبية.

وفي دفاعه عن نفسه، قال المتهم ليوناردو سانتياجو محققي شرطة المدنية أنه ألقى مكعبات ثلج أثناء الاشتباكات العنيفة مع مجموعة من مشجعي بالميراس.

الضحية