عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

كولر
كولر

يستعد النادي الأهلي خلال تلك الفترة لخوض مبارة نهائي دوري أبطال إفريقيا،  وذلك أمام نادي الوداد المغربي، وستقام المباراة الأولى باستاد القاهرة الدولي، وذلك يوم الأحد المقبل.

وهناك تحرك داخل النادي الأهلي لتمديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عقب انتهاء مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

الأهلي والوداد المغربي 

هل سيستمر كولر مع الأهلي؟

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" هناك  استقرار دخل لجنة التخطيط بنادى الأهلى على تمديد عقد السويسرى مارسيل كولر بعقد جديد عقب نهائى إفريقيا.

وأضاف:" إدارة الأهلى تسعى لتمديد عقد المدرب السويسرى لمدة موسمين خاصةً أن عقده ينتهى فى الموسم المقبل بجانب إبعاده عن إغراءات أندية الخليج بعد تلقيه عرضا مغريا من نادى الجزيرة الإماراتى بالإضافة إلى عرض سعودي آخر ".

الأهلي يواجه الوداد المغربي

ومن المقرر، أن يقام لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد المغربي الأحد المقبل الموافق الرابع من يونيو الجاري.

ناقد رياضي يكشف خبرا سارا لـ جماهير الأهلي بشأن الشناوي

نجم الأهلي: كولر لديه مهمة خاصة مع لاعبي الفريق قبل لقاء الوداد

كولر الأهلى هل سيستمر كولر مع الأهلي الأهلي يواجه الوداد المغربي الأهلي والوداد المغربي الأهلي والوداد المغربي في صراع متكرر علي اللقب عدد جماهير مباراة الاهلي والوداد بالقاهرة النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

أخبار الرياضة .. كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار وإيقاف نهائي للقيد العقوبة ...قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

شبانة: نراهن دائما على النادي الأهلي من أجل تشريف الكرة المصرية

ترشيحاتنا

20 مليون جنيه لتطوير قصر العيني الفرنساوي ضمن مشروع جامعة القاهرة للتطوير|تفاصيل

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة اليوم

منها مكة والمدينة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ 11 منطقة بالمملكة

بعد تكرار الحوادث.. شروط ترخيص الإعلانات واللافتات على الطرق العامة

مع التحذير من الطقس.. هاني الناظر يقدم هذه النصائح

وفاء عامر تكشف سر نجاح زواجها على مدار الـ 22 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

طريقة عمل مسخن رول في البيت.. أحلى من المحلات

سعر جمبسوت ياسمين عز يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

نشرة المرأة والصحة| نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل.. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ