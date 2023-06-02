قبل مبارة الوداد بأيام.. تحرك مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه كولر| إيه الحكاية؟

يستعد النادي الأهلي خلال تلك الفترة لخوض مبارة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك أمام نادي الوداد المغربي، وستقام المباراة الأولى باستاد القاهرة الدولي، وذلك يوم الأحد المقبل.

وهناك تحرك داخل النادي الأهلي لتمديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عقب انتهاء مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

الأهلي والوداد المغربي

هل سيستمر كولر مع الأهلي؟

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" هناك استقرار دخل لجنة التخطيط بنادى الأهلى على تمديد عقد السويسرى مارسيل كولر بعقد جديد عقب نهائى إفريقيا.

وأضاف:" إدارة الأهلى تسعى لتمديد عقد المدرب السويسرى لمدة موسمين خاصةً أن عقده ينتهى فى الموسم المقبل بجانب إبعاده عن إغراءات أندية الخليج بعد تلقيه عرضا مغريا من نادى الجزيرة الإماراتى بالإضافة إلى عرض سعودي آخر ".

الأهلي يواجه الوداد المغربي

ومن المقرر، أن يقام لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد المغربي الأحد المقبل الموافق الرابع من يونيو الجاري.