صرح عملاق.. هانى حتحوت يهنئ الأهلي بافتتاح فرع القاهرة الجديدة

افتتح أمس الخميس النادي الأهلي فرع التجمع الخامس والذي يعد الفرع الرابع للنادي بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.



وكتب هانى حتحوت عبر حسابه على تويتر "‏مبروك للنادي الأهلي افتتاح المقر الرابع، بالقاهرة الجديدة صرح عملاق جمع الكل في فرع جديد يواصل به الأهلي نجاحاته الإنشائية 👏🏼🦅".



فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس



ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي الأهلي وكافة المنشآت.‏