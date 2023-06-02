شبانة: نراهن دائما على النادي الأهلي من أجل تشريف الكرة المصرية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي هو الفريق المصري الوحيد الذي يراهن الجميع عليه من أجل تشريف الكرة المصرية والمشاركة في البطولات العالمية، لذلك يجب مساندة الأهلي في مواجهة الوداد المغربي، خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "النادي الأهلي يركز في المباراة النهائية، ولن يُمكن نادي الوداد المغربي من إثارة أي أمور بعيدة تمامًا عن المواجهة، بعدما اعترضوا على تعيين منسق أمني مصري للمباراة، بالإضافة إلى استقدام أفراد من أحد شركات الأمن مع البعثة".

وأضاف: "الأهلي في حالة تركيز شديدة قبل لقاء الوداد، واللاعبين لديهم إحساس كبير بالمسئولية، يجب التكاتف وراء النادي الأهلي من إعلام وجمهور ومؤسسات الدولة، وهيئات رياضية، كنت أتمنى أن يدلى جميع رؤوساء الأندية والاتحادات بتصريحات لتحفيز لاعبي الأهلي، وأنهم ينتظرون تحقيق اللقب القاري".

وواصل: "تذاكر المباراة نفذت تمامًا، لقد تم بيع 50 ألف تذكرة في دقائق معدودة، لأن الأهلي هو أكثر نادٍ شعبية في العالم داخل وطنه".