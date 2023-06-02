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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجم الأهلي: كولر لديه مهمة خاصة مع لاعبي الفريق قبل لقاء الوداد

صدى البلد

أكد شريف عبدالفضيل نجم الكرة المصرية السابق، أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر لديه مهمة خاصة تتمثل في رفع الروح المعنوية للاعبين، بالإضافة إلى تحفيزهم قبل مواجهة الوداد المغربي، خصوصًا أنهم خسروا لقبين لصالح المنافس، مشيرا إلى أن الحالة النفسية والتركيز من العوامل الهامة للنهائي.

وقال عبدالفضيل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "كولر سيعمل على الأمور الإيجابية وتحفيز لاعبيه، بالإضافة للجانب الفني ودراسة المنافس بشكل جيد، وإعطاء تعليمات خاصة لكل عناصر الفريق من أجل استغلال نقاط ضعف الوداد".

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وأضاف: "سيكون هناك تعليمات خاصة للاعبي الوسط والهجوم، باستغلال أي ثغرات وخلق مساحات في دفاع الوداد، وتحركات كهربا تكتيكيًا في الفترة الماضية ساهمت في تألق بيرسي تاو وحسين الشحات، وكولر سيقوم بتحفيظ لاعبيه جمل تكتيكية خلال المران".

وواصل: "هناك أمور أيضًا يجب الانتباه لها من جانب خط الدفاع، وفرض رقابة لصيقة على المهاجمين، والأهلي لن يفتح خطوطه ولابد من وجود اتزان بين الدفاع والهجوم، والمطلوب عدم استقبال أهداف".

وختم: "أتوقع فوز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين نظيفين".

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