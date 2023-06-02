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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الطيب : معلول سبب خسارة الأهلي بطولة الدوري آخر موسمين

صدى البلد

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب خسارة الأهلي لبطولة الدوري آخر موسمين.


وقال أحمد الطيب المعلق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :"من وجهة نظري أن التونسي الدولي علي معلول كان أحد أسباب خسارة الأهلي للقب الدوري آخر موسمين بسبب أخطائه في التغطية العكسية في بعض المباريات المصيرية ببطولة الدوري".

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وتابع:" معلول يحتاج إلى الراحة في بعض الأحيان مع فريق الأهلي فهو ليس بنفس قوة مستواه الفني منذ موسمين ماضيين".

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