القائمة الكاملة لعلاج التهاب المفاصل.. الأدوية والحيل المنزلية

يعتمد العلاج على طبيعة الأعراض والعمر والصحة العامةو نوع التهاب المفاصل الذي تعاني منه ومدى شدة الحالة ويتم تصميم خطة العلاج لكل شخص مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به.

غالبا ما يكون الهدف من العلاج هو الحد من الألم والالتهاب والمساعدة في ضمان وظيفة المفاصل ولكنها لاتضمن الشفاء النهائي

ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine نعرض لكم الحيل المنزلية الخاصة بعلاج التهاب المفاصل لتسكين الام اللحظى ، و والأدوية الخاصة للعلاج طويل الأمد

علاج التهاب المفاصل المنزلى

تشمل العلاجات قصيرة المدى ما يلي:

الأدوية. قد يشمل التخفيف قصير المدى للألم والالتهاب مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين أو الأسبرين أو الإيبوبروفين أو غيره من الأدوية المضادة للالتهابات.

الاسبرين

الحرارة والبرودة. يمكن تخفيف الألم باستخدام الحرارة الرطبة (الحمام الدافئ أو الدش) أو الحرارة الجافة (وسادة التدفئة) على المفصل و يمكن تخفيف الألم والتورم بالبرودة (ملفوفة في منشفة من الثلج) على المفصل.

تجميد المفصل. يمكن أن يساعد استخدام الجبيرة أو الدعامة في إراحة المفصل وحمايته من المزيد من الإصابات.

تدليك. قد يؤدي التدليك الخفيف للعضلات المؤلمة إلى زيادة تدفق الدم وإضفاء الدفء على العضلات.

التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد (TENS) ويمكن تقليل الألم باستخدام جهاز التحفيز الكهربائي للعصب عن طريق الجلد.

يرسل الجهاز نبضات كهربائية خفيفة إلى النهايات العصبية في المنطقة المؤلمة وهذا يمنع إشارات الألم إلى الدماغ ويغير إدراك الألم.

العلاج بالإبر. هذا هو استخدام إبر رفيعة يتم إدخالها في نقاط محددة في الجسم.

قد يحفز إفراز مواد كيميائية طبيعية مسكنة للألم يصنعها الجهاز العصبي ويتم إجراء هذا الإجراء من قبل مقدم رعاية صحية مرخص.



علاج التهاب المفاصل الطبي



تشمل العلاجات طويلة الأمد ما يلي:

الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs) وقد تبطئ هذه الأدوية الموصوفة من المرض وتعالج أي مشاكل في الجهاز المناعي مرتبطة بالمرض.

من أمثلة هذه الأدوية ميثوتريكسات وهيدروكسي كلوروكوين وسلفاسالازين وكلورامبيوسيل.

الستيرويدات القشرية. تقلل الستيرويدات القشرية من الالتهاب والتورم ويمكن تناول هذه الأدوية ، مثل بريدنيزون ، عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.

العلاج بحمض الهيالورونيك و هذا هو سائل المفصل الذي يبدو أنه يتحلل عند الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل العظمي. يمكن حقنها في مفصل ، مثل الركبة ، للمساعدة في تخفيف الأعراض.

جراحة. هناك العديد من أنواع الجراحة ، اعتمادًا على المفاصل المصابة وقد تشمل خيارات الجراحة تنظير المفصل أو الدمج أو استبدال المفصل و يستغرق الشفاء التام بعد الجراحة ما يصل إلى 6 أشهر. يعد برنامج إعادة التأهيل بعد الجراحة جزءًا مهمًا من العلاج.

