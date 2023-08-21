عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

انواع البصل
انواع البصل

أثارت فتاة الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بسبب حديثها عن البصل الجوليان  .. فما القصة؟

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

مش هتحتاج خلع أو حشو تانى .. اختراع مادة تعيد نمو الأسنان


تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لفتاة تدعى سلمى أحمد تتحدث فيه عن البصل الجوليان.
وبالرغم من أن حديثها كان بشكل فكاهي إلا أن  ما روته في المنشور قد حدث بالفعل معها ولم تكن تعرف هذا البصل من قبل.

صورة المنشور
صورة المنشور


وكتبت سلمى أحمد صاحبة المنشور أنها أجلت العديد من الوصفات التي شهدتها على السوشيال ميديا بسبب عدم توفر البصل الجوليان في منزلها وعدم إتاحة الفرصة لها لشرائه من الأسواق ونفس الأمر في الوصفات التي يوجد بها الفلفل الجوليان.


أنها اكتشفت حقيقة أن البصل الجوليان يقصد به طريقة تقطيع البصل العادى بشكل شرائح نصف دائرية بالصدفة عندما سألت شقيقتها عن طريقة عمل أكلة معينة، فقالت لها قطعي البصل جوليان وحينها أخبرتها أنه لا يتوفر لديها هذا النوع من البصل ولم تستطع شرائه من الأسواق، فردت شقيقتها عليها بانفعال أن البصل الجوليان هو طريقة تقطيع الخضار شرائح رفيعة بالطول.


وتداولت سلمى أحمد المنشور بشكل فكاهي مع جمهور الفيسبوك وسخرت من ذكائها الذي لم يمكنها من معرفة أمر بسيط مثل هذا وظلت فترات طويلة تؤجل عمل الوصفات الشهية بسبب عدم توفر البصل الجوليان وفي النهاية اكتشفت أنه موجود في المنزل.

البصل الجوليان السوشيال ميديا ماهو البصل الجوليان البصل تريند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

القائمة الكاملة لعلاج التهاب المفاصل.. الأدوية والحيل المنزلية

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

تسبب الوفاة.. علامات رئيسية تكشف الجلطة بسرعة

أطعمة غير متوقعة تعالج ضغط الدم المرتفع

بعد انتشار متحورات جديدة.. كيف تحمى نفسك من كورونا

تختلف عن الحصوات .. اكتشف طريقة علاج التهاب المرارة

فتاة تنهار من البكاء على تيك توك بسببها.. اكتشف علاج البواسير في المنزل

كيف ترتدى قناع الوجه بشكل صحيح .. اعرف الطريقة

ترشيحاتنا

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الأوضاع في فلسطين وليبيا والسودان

الإطاحة بـ زيلينسكي.. تحذير أمريكي للرئيس الأوكراني بشأن التفاوض مع روسيا

مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر بالدقهلية

رئيس جنوب إفريقيا: لن ننجر إلى منافسة بين القوى العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

"عمار يا سعودية"|محمد الحلو في مرمى النقد بسبب تغيير كلمات أشهر أغانيه

رفع القيد وتحرير الأرصدة.. تحديات تواجه الزمالك بعد تعيين لجنة مؤقتة

تفاصيل حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ في قضية الموظفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ