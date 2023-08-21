البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

أثارت فتاة الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بسبب حديثها عن البصل الجوليان .. فما القصة؟



تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لفتاة تدعى سلمى أحمد تتحدث فيه عن البصل الجوليان.

وبالرغم من أن حديثها كان بشكل فكاهي إلا أن ما روته في المنشور قد حدث بالفعل معها ولم تكن تعرف هذا البصل من قبل.

صورة المنشور



وكتبت سلمى أحمد صاحبة المنشور أنها أجلت العديد من الوصفات التي شهدتها على السوشيال ميديا بسبب عدم توفر البصل الجوليان في منزلها وعدم إتاحة الفرصة لها لشرائه من الأسواق ونفس الأمر في الوصفات التي يوجد بها الفلفل الجوليان.



أنها اكتشفت حقيقة أن البصل الجوليان يقصد به طريقة تقطيع البصل العادى بشكل شرائح نصف دائرية بالصدفة عندما سألت شقيقتها عن طريقة عمل أكلة معينة، فقالت لها قطعي البصل جوليان وحينها أخبرتها أنه لا يتوفر لديها هذا النوع من البصل ولم تستطع شرائه من الأسواق، فردت شقيقتها عليها بانفعال أن البصل الجوليان هو طريقة تقطيع الخضار شرائح رفيعة بالطول.



وتداولت سلمى أحمد المنشور بشكل فكاهي مع جمهور الفيسبوك وسخرت من ذكائها الذي لم يمكنها من معرفة أمر بسيط مثل هذا وظلت فترات طويلة تؤجل عمل الوصفات الشهية بسبب عدم توفر البصل الجوليان وفي النهاية اكتشفت أنه موجود في المنزل.