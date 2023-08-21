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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الطيران يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وتحالف يضم عدة شركات عالمية، لإنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة.

ويضم التحالف الذي ترأسه شركة PANGIAM الأمريكية - الرائدة في مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة وهندسة البرمجيات وتكامل الأنظمة وعمليات المطارات، شركة AECOM الأمريكية - الرائدة في مجال تصميم المطارات، كما يضم التحالف شركات عالمية متخصصة في مجال العمارة والتصميمات الهندسية والاستشارات المالية.

كما شهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة PANGIAM الأمريكية لعمل دراسة كاملة عن مطار القاهرة الدولي وتطوير البنية التحتية وكيفية تحويله إلى مطار ذكي يدار بأفضل وسائل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في العالم لجعل رحلة المسافر أكثر يسراً وسهولة ولبتوافق مع المعايير الدولية من حيث اختصار الوقت منذ وصول الراكب حتى انتهاء كافة الإجراءات .

في هذا السياق، أكد الفريق محمد عباس حلمي أن توقيع مذكرتي التفاهم يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة المطارات المصرية  عن طريق الاستعانة بالخبرات المتميزة في مجال التقنيات الحديثة لتعزيز مستوي الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل تحقيق تجربة سفر أكثر راحة وتميز، في ضوء الزيادة المتوقعة في حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أثنى أعضاء الوفد الأمريكي المشارك في الاجتماع على التعاون المثمر مع وزارة الطيران المدني وخاصة في الفترة القادمة وتأكيدهم علي دعم مطار القاهرة باحدث الأنظمة الرقمية المتطورة.

واشاروا إلى الجهود الواضحة التي يشهدها قطاع الطيران المدني من أجل المضي قدمًا فى مواصلة أعمال التطوير والتحديث وتطبيق وإدخال أحدث النظم التكنولوجية والرقمية فى منظومة المطارات المصرية  وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر المرنة  وتسهيل الاجراءات لجعل تجربة السفر أكثر سهولة ومرونة.

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وزير الطيران وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس شركة ميناء القاهرة الجوي PANGIAM

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