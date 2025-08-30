الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح

تلقت غرفة العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر المصري، بلاغًا بحادث انقلاب عربات قطار قادم من مطروح والمتجه إلى القاهرة، في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح ما أسفر عن إصابة 94 شخصًا، ووفاة 3 آخرين.

وتوجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ على الفور إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية لعشرات المصابين، وخدمات الدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا، وكافة المساعدات اللازمة.

وزارت فرق الدعم النفسي المصابين وأسر الضحايا في مستشفيتي الضبعة المركزي ورأس الحكمة؛ لتقديم خدمات الدعم النفسي، وكافة الخدمات الإسعافية والضرورية التي يحتاجها المصابين وأسر الضحايا.



ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع عامليه ومتطوعيه، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يرحم ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، قد وجهت بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.