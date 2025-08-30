استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على حي النصر بغزة

نفذ جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة جوية استهدفت مخبزاً في حي النصر غرب مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 11 شخصاً على الأقل، وإصابة آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر طبية وميدانية.

و استقبلت مستشفى الشفاء جثامين 11 شهيدا جراء القصف على حي النصر، بحسب وزارة الصحة في غزة،

فيما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد 4 أشخاص آخرين، إثر استهداف حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

كما استشهد 35 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، بينهم 20 على الأقل في مدينة غزة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.