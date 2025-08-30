قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أنباء عن تكليف "محمد مفتاح" بأعمال رئيس الحكومة الحوثية

القسم الخارجي

ذكرت وسائل إعلام مختلفة، إن جماعة الحوثي، كلفت محمد أحمد مفتاح، أحد القيادات السياسية البارزة في الجماعة، بالقيام بأعمال رئيس الوزراء، بعد مقتل رئيس الحكومة غير المعترف بها، أحمد غالب الرهوي، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الخميس الماضي.

وأكد بيان رسمي للحوثيين أن "تصريف الأعمال في المؤسسات سيستمر خلال المرحلة المقبلة، بتعيين محمد أحمد مفتاح قائماً بأعمال الحكومة، إلى حين اتخاذ الترتيبات اللازمة"، مشددًا على أن الجماعة "مستمرة في المواجهة مع إسرائيل نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، حسب ما جاء في البيان.

وأفادت الجماعة بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت "ورشة عمل حكومية اعتيادية كانت تقيمها رئاسة الوزراء لتقييم الأداء السنوي"، وأسفرت عن مقتل الرهوي وعدد من وزرائه ومسؤولين آخرين، دون تقديم حصيلة دقيقة للضحايا حتى الآن.

قائمة أولية بالضحايا

بحسب ما نقلته مصادر مطلعة لقناة "العربية"، فإن من بين القتلى:

وزير الإعلام: هاشم أحمد شرف الدين

وزير التربية والتعليم: حسن عبدالله يحيى الصعدي

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: سمير باجعالة

مدير مكتب رئاسة الوزراء: محمد الكبسي

كما تم تداول أنباء عن مقتل وزراء آخرين، بينهم وزير الخارجية، وزير العدل، وزير الشباب والرياضة، وزير الكهرباء والطاقة، ونائب وزير الداخلية، بالإضافة إلى صخر الشرقبي، مسؤول العمليات الحربية في الجماعة.

إصابات وتقديرات

وذكر البيان الحوثي أن "عدداً من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة وهم يخضعون للرعاية الصحية المكثفة"، دون الإفصاح عن أسمائهم أو حالتهم الصحية الدقيقة.

من جهته، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليًا، أسامة الشرمي، إن التقديرات الأولية تشير إلى مقتل نحو 20 من كبار القادة السياسيين والعسكريين الحوثيين في الضربة، مرجحًا أن يكون من بين الضحايا وزير الدفاع ووزير الصناعة، رغم عدم تأكيد ذلك حتى الآن.

جماعة الحوثي محمد أحمد مفتاح إسرائيل صنعاء حوثيين

