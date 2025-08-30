قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سفارة أنقرة بالقاهرة تحتفل بعيد النصر التركي

ناصر السيد

احتفلت السفارة التركية بالقاهرة بيوم الجيش بمناسبة الذكرى لـ 103  لعيد النصر في 30 أغسطس. 

وحضر الحفل نخبة من الضيوف المصريين، ومواطنون أتراك، وسفراء من دول مختلفة، وعدد من الملحقين العسكريين، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين المصريين.


وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، أن الجيش التركي، شأنه شأن الجيش المصري، من أقوى جيوش العالم وأكثرها احترامًا. 

وأكد السفير التركي بالقاهرة أن القوات المسلحة التركية ستواصل الدفاع بقوة عن حدود تركيا وأرضها، والحفاظ على أعلى مستويات الردع، والمساهمة في السلام والأمن الدوليين من خلال المنظمات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والأمم المتحدة.
كما صرح السفير شن بأن الإنتاج المحلي التركي ونسبة الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية قد بلغت 85% مؤكدا أن تركيا تشارك قدراتها وتقنياتها في الصناعات الدفاعية مع الدول الصديقة والحليفة والشقيقة، وخاصة مصر، وستواصل ذلك. 


وأوضح أن تركيا ومصر تتمتعان بقدرة عالية على التعاون والتآزر في الصناعات الدفاعية، إذ تمتلك مصر تاريخيًا قدرات كبيرة في هذه الصناعات، بفضل بنيتها التحتية المتميزة، مثل المصانع العسكرية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، ومصانع وزارة الإنتاج الحربي، ومصنع "قادر".

وأشار إلى أن كل هذا يوفر فرصة ممتازة للتعاون بين البلدين في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والابتكار.

وفي هذا السياق، صرّح السفير شن بأنّ الاتفاقية الأخيرة الموقّعة بين شركة هافلسان التركية والهيئة العربية للتصنيع، والتي تهدف إلى إنتاج طائرة بدون طيار عمودية الإقلاع والهبوط، تُمثّل نقطة تحول هامة في التعاون الثنائي. 

وأضاف أنّه، تجسيدًا للأهمية التي توليها الصناعة الدفاعية التركية لقدرات مصر الصناعية الدفاعية ومكانتها، ان تركيا قد شاركت لأول مرة العام الماضي في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس ب24 شركة، بينما في هذا العام ستشارك بأكثر من 70 شركة في المعرض. 


صرح السفير صالح موطلو شن بأن العام الماضي شهد تطورات إيجابية للغاية في التعاون العسكري بين تركيا ومصر مشيرا إلى ان رئيس الأركان العامة المصرية أجرى زيارة الى تركيا كما تم عقد بعد سنوات طويلة الاجتماع الأول للحوار العسكري الرفيع المستوى بين تركيا ومصر.


وفي ختام حديثه صرّح السفير صالح موطلو شن بأن القوات المسلحة المصرية، باحترافيتها وكفاءتها وتاريخها وتقاليدها، تعد أقوى مؤسسة في مصر، وتحظى بتقدير في تركيا والعالم كله.

 وأكد أن الجيشين التركي والمصري ضمانة للاستقرار والأمن في منطقتيهما، وأن الحفاظ على ردعهما ضد مختلف المخاطر والتهديدات أمر بالغ الأهمية.


كما أكد على أن الجيشين التركي والمصري يتشاركان تقاليد وانضباطًا متشابهين، وأن جذورهما التاريخية مترابطة.

سفارة أنقرة بالقاهرة السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن حلف شمال الأطلسي

