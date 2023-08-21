المتحدث الرسمي لـ الإسكان: نجاح مشروعات الوزارة فى جذب مختلف شرائح المجتمع

أعلن المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفاصيل الحجز بمشروع نزهة الأندلس بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، موضحا أن التسجيل بدأ إلكترونيا على الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير، يوم ٦ أغسطس الحالي، مشيرا إلى أن آخر ميعاد التسجيل هو يوم ٢٢ من الشهر الجاري.

وقال خطاب في مداخلة هاتفية مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر )، إن طروحات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، شهدت إقبالا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ما يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح المشروعات السكنية التي تقدمها الوزارة لشرائح المجتمع المختلفة.

وأضاف خطاب أن المرحلة الثانية من مشروع نزهة الأندلس يتكون من ٣٨٠ وحدة سكنية في حوالي ٢٠ عمارة تقريبا، موضحا أنه تم توفير كراسة مجانية للمشروع على الموقع الإلكتروني، تشمل كافة الشروط والتفاصيل الخاصة بالوحدات السكنية، وخريطة تحدد مكان المشروع بدقة، لمن يرغب في مشاهدته على أرض الواقع.

وأكد أنه لا توجد أسبقية في التسجيل، حيث يقوم الراغب فى الحجز بعمل حساب على الموقع الإلكتروني وتحميل الكراسة وملء الاستمارة، ثم تسجيل الرغبات والحصول على رقم الاستمارة، لتأتي بعد ذلك خطوة تحويل مبلغ جدية الحجز والذى يبلغ ١٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى ألف جنيه أخرى مصاريف إدارية وذلك للوصول لمرحلة قابلية الحجز.

وأشار خطاب إلى أن الحجز لن يتم عن طريق القرعة، بل يختار العميل وحدته الخاصة خلال يومي ٢٧ و٢٨ من اغسطس الجاري، موضحا أن عملية اختيار الوحدات تتم عن طريق جداول في الكراسة، التي تحتوي على مساحات الوحدات التي تتراوح بين ١٣٠ مترا وحتى ١٥٠ مترا للوحدة، بالإضافة إلى نماذج ومسطحات الشقق التي يتم عرضها على الموقع الإلكتروني مفروشة أيضا، بحيث يمكن للعميل تخيل شكل الوحدة السكنية.

وقال خطاب إن العميل يمكنه اختيار الوحدة برقمها وتحديد الطابق والمساحة المطلوبة أيضا، مضيفا أنه يمكنه معرفة سعر إجمالي الوحدة بالكامل والاقساط وقيمة الاستكمال التي تصل لـ ١٥% من ثمن الوحدة، وخلال ٣ شهور يقوم العميل باستكمال ١٠% من ثمن الوحدة أيضا، ليتم سداد حوالي ٦٠% من سعر الوحدة .

وأشار خطاب إلى أن هناك اقساطا ربع سنوية يبلغ متوسطها حوالي ٢٢ الف جنيه حسب مساحة الوحدة، وخلال فترة من ٨ شهور إلى سنة يكون العميل قد أنهي سداد هذه الاقساط وتكون الوحدة جاهزة للتسليم الفوري، ويتبقى بعد ذلك قيام العميل بسداد المبلغ المتبقى خلال فترة تبدأ من ٣ سنوات وحتى ٥ سنوات.

وكشف خطاب عن أن هناك أكثر من مرحلة وأن المشروع مازال تحت الإنشاء وسيتم البدء بمرحلة التشطيب قريبا.

وأشار الى أن وزارة الإسكان تقوم بطرح مشروعات كاملة التشطيب بنظام كومباوند سكني فاخر، بمداخل خاصة ونظام إداري ومتكامل للخدمات والمرافق، وتبدأ الأسعار من ١١ ألف جنيه وحتى ١٣ ألفا ونصف الالف جنيه، بوسائل دفع كثيرة ومختلفة للتقسيط والتسديد، مؤكدا على أن هناك أكثر من نظام سداد سواء الكاش أو التقسيط.

وأكد خطاب على أن الوزارة تقوم بوضع إستراتيجية تقوم على دراسات لطرح المشروعات، حيث يتم نشر إعلانات بمتوسط ٦ الى ٨ في العام، تتنوع بين سكن لكل المصريين وإسكان متوسطى ومحدودي الدخل والإسكان الفاخر، لافتا الى أن كل شهر ونصف هناك طرح للوزارة سواء على مستوى الإسكان الاقتصادي أو المتميز أو قطع الأراضي، التي يتم طرحها كل شهر بإستمرار على موقع هيئة المجتمعات العمرانية، موضحا أن إسكان سكن مصر وكل المصريبن يتم طرحه كل ٣ أو ٤ شهور بحد أقصى .

وشدد خطاب على أن هناك طروحات مستمرة لوزارة الاسكان لتغطية الاحتياجات، موضحا أن الطرح لا يقتصر على مناطق العاصمة والقاهرة وأكتوبر فقط، بل يتم الطرح في ما لا يقل عن ١٢ إلى ١٥ محافظة في الطرح الواحد، لتغطية كافة احتياجات المواطنين في جميع المحافظات.