برلماني: توجيهات الرئيس بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة تساهم في زيادة الإنتاج

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.



دعم وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة

وقال البنا، فى بيان له إن دعم وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يساهم في تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وفي توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، بالإضافة إلى تشجيع صغار المستثمرين وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال العديد من المبادرات التي تستهدف مساعدة الشباب في توفير التمويل للمشروعات بفوائد ميسرة، وهو ما يعزز دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وانعكاس ذلك إيجابيا على جهود تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.

وأكد النائب محمد رضا البنا على ضرورة إزالة معوقات تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020، وتفعيله على أرض الواقع والتسويق له حتى يستفيد الشباب وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الحوافز التي يتضمنها هذا القانون.