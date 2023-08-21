فى موسم التين ..طريقة عمل التين المجفف

يعد التين إحدى الفاكهة الصيفية المحببة للكثيرين ،يمتلك التين المجفف تركيزًا أعلى من الطاقة، والمعادن، والفيتامينات، والسعرات الحرارية، إذ يوفر كل 100 غرام من التين المجفف 249 سعرة حرارية ، ويتميز التين بغناه بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف مقارنةً بباقي الفواكه والخضراوات، ويعمل تجفيف التين على الاحتفاظ بطعمه الطيب ويسمح بتخزينه لعدة أشهر.لذا نقدم إليك خطوات عمل التين المجفف فى المنزل حسب موقع "Foodnd"

طريقه عمل التين المجفف بالمنزل:

اغسلي حبات التين الناضجة لإزالة أي أوساخ أو غبار قد تكون عالقة بها.

اغلي في قدر على نار عالية كمية مناسبة من الماء واتركيه حتى يغلي تماماً.

جهّزي وعاء مملوء بالماء والثلج.

ضعي حبات التين في الماء المغلي لمدة 30 ثانية، وبعد مرور الوقت ضعيها في الماء المثلّج.

ضعي قطعة نظيفة من القماش الرفيع على صينية واسعة، ثمّ وزّعي حبات التين عليها، وبعدها غطّي الصينية بقطعة قماش أخرى حتى تغلقي جميع حواف الصينية.

ضعي صينية التين في الشمس لمدة ثلاثة أيام وفي الليل أدخليها إلى المطبخ حتى لا يفسد التين من الرطوبة ،احفظي التين المجفّف في وعاء محكم الإغلاق.