عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى موسم التين ..طريقة عمل التين المجفف

خطوات عمل التين المجفف
خطوات عمل التين المجفف بالمنزل

يعد التين إحدى الفاكهة الصيفية المحببة للكثيرين ،يمتلك التين  المجفف تركيزًا أعلى من الطاقة، والمعادن، والفيتامينات، والسعرات الحرارية، إذ يوفر كل 100 غرام من التين المجفف 249 سعرة حرارية ، ويتميز التين بغناه بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف مقارنةً بباقي الفواكه والخضراوات، ويعمل تجفيف التين على الاحتفاظ بطعمه الطيب ويسمح بتخزينه لعدة أشهر.لذا نقدم إليك خطوات عمل التين المجفف فى المنزل حسب موقع "Foodnd"

 

 

طريقه عمل التين المجفف بالمنزل:

 

اغسلي حبات التين الناضجة لإزالة أي أوساخ أو غبار قد تكون عالقة بها.

اغلي في قدر على نار عالية كمية مناسبة من الماء واتركيه حتى يغلي تماماً.

جهّزي وعاء مملوء بالماء والثلج.

ضعي حبات التين في الماء المغلي لمدة 30 ثانية، وبعد مرور الوقت ضعيها في الماء المثلّج.

ضعي قطعة نظيفة من القماش الرفيع على صينية واسعة، ثمّ وزّعي حبات التين عليها، وبعدها غطّي الصينية بقطعة قماش أخرى حتى تغلقي جميع حواف الصينية.

ضعي صينية التين في الشمس لمدة ثلاثة أيام وفي الليل أدخليها إلى المطبخ حتى لا يفسد التين من الرطوبة ،احفظي التين المجفّف في وعاء محكم الإغلاق.

التين التين المجفف البوتاسيوم الكالسيوم المعادن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

استشاري يقدم نصائح جوهرية للمقبلين علي الزواج

فوائدها مذهلة.. خلطات طبيعية من نوع زيت لتطويل الشعر في أسبوع

أضرار تناول البصل على الطفل والأم أثناء الرضاعة.. مخاطر لن تتخيلها

تناول هذا النوع من الأسماك يحمي كبار السن من الإصابة بمرض خطير

مغذ للصغار والكبار.. أسرع طريقة لعمل مشروب التمر بالحليب

فوائد مذهلة لتناول الموز في هذا التوقيت .. تعرف عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق يوميا؟

تحذير للمصطافين.. هيئة الدواء تقدم نصائح ضرورية للتعامل مع لسعة قناديل البحر

ترشيحاتنا

سوبر ماريا ماتت|قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا .. التفاصيل الكاملة

قبل القمة.. روسيا تحسم الجدل بشأن إنشاء عملة بريكس والتخلص من الدولار

استثمارات جديدة تؤمن مصر|شركة أجنبية تعتزم ضخ 1.4 مليار دولار خلال 2024

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر .. تبدأ من 250 ألف جنيه

مشهد مهيب.. آلاف الأقباط يشاركون في ختام "صوم العذراء" بدير درنكة |شاهد

أحمد سعد تعليقا على حفل ليلة الدموع: ادعولنا نقدر ننكد عليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ