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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بشتغل وبعت كل حاجتي.. شريف خيرالله يعرض ساعته للبيع على الهواء

شريف خير الله
شريف خير الله

أكد الفنان شريف خير الله، أنه لا يعمل منذ 3 سنوات متواصلة، مضيفا:" أنا مش بشتغل خالص وبعت كل حاجتي عشان أصرف على نفسي".

 

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وعرض شريف خيرالله بيع ساعته على الهواء، ووجه حديثه للإعلامية نهال طايل أثناء استضافته  في برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :" تشتري الساعة دي ".

 

وتابع شريف خير الله:"  أنا اللي عملت الفلوس بتعبي وعمل وكفاحي وأكيد هعمل غيرها لكن المشكلة إني مش عارف أعمل غيرها ".

 

واكمل شريف خير الله:" ترجمة مصطلح ممثل قوي وشاطر هي العمل بشكل مستمر"، مضيفا:" ما يحدث على الساحة الفنية الآن لا علاقة له بالمهنية والشطارة في العمل والأعمال الناجحة".

 

ولفت شريف خير الله:" حابب اشتغل مع المخرج بيتر ميمي والمخرج محمد سامي وغيرهم من المخرجين الشباب وكلهم ولادي"، مضيفا:" أنا كنت واحد من اللي كانوا بيمثلوا كويس ".

 

ولفت شريف خير الله:" محمد رمضان لما كان لسه بيبدأ رأيت فيه أنه مكافح ولديه إصرار على النجاح ".
 

شريف خير الله التمثيل نهال طايل تفاصيل اخبار التوك شو

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