معهد فنى صحى 80.4% الذكاء الاصطناعى 81.6% التجارة65 %.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق الجامعات 2023 .. ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 والتي سوف تنتهي خلال ساعات من الان.



خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2023 الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي



مؤشرات تنسبق الجامعات 2023

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة :



تنسيق الجامعات 2022

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 79.5%.

الذكاء الاصطناعي 81.5% كحد أدنى

معهد فنى صحي 80.4 % كحد أدني

التجارة الحد الادنتي انتساب 65.5%

الاداب الحد الادني انتساب 67.5 %

الطب البيطري 84.3%

كلية العلوم 83%



تنسيق المرحلة الثانية 2023

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن آخر يوم للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 هو الساعة السابعة من مساء أمس الأحد تنفيذا لقرار الوزير بمد التسجيل يوما؛ مراعاة لمصلحة الطلاب الذين لم ينجحوا في التسجيل بالتنسيق الإلكتروني إلى الآن.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

في سياق متصل كانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخطوات اللازمة لحصول الطلاب على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 فيما يلي:

أولا - دخول موقع التنسيق من هنـــــــــــــــــــــا.

ثانيا - اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة 2023.

ثالثا - اختيار نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.

رابعا - كتابة رقم جلوس الطالب.

خامسا - كتابة الرقم السري المخصص للطالب.

سادسا - اضغط كلمة عرض.

سابعا - إظهار بطاقة الترشيح مرفق بها بيانات الطالب.

ثامنا - تظهر النتيجة بعد ذلك.

عدد المسجلين في تنسيق المرحلة الثانية 2023

ووفق بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلغ عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات، نحو 300 ألف طالب وطالبة، على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــا.