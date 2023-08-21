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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فنانة عن طلبها لقاء عادل إمام: لا أبحث عن التريند

عادل امام
عادل امام

تحدثت الفنانة عفاف مصطفى عن الجدل الذي نشأ مؤخرًا بسبب منشور نشرته على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، والذي تناولت فيه رغبتها في زيارة الفنان عادل إمام.

وأكدت عفاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن عادل إمام ليس مجرد فنان مصري، بل هو شخصية كبيرة في العالم العربي ورمز لنجومية الكوميديا، مشيرة إلى أنها تحترمه وتقدره، وله مواقف إيجابية معها ومع العديد من الفنانين الآخرين. لذا، كانت تعبر عن رغبتها في لقاءه والتحدث معه.

وأوضحت عفاف أن هناك بعض الفنانات قد قمن بزيارات لعادل إمام في السابق، لافتة إلى أنها تتمنى له الصحة الجيدة وأنه يمارس الرياضة، وأن جمهوره لديه الحق في الاطمئنان عليه.

ونوهت أن مشاركتها للمنشور لم بكن بهدف البحث عن التريند، وإنما كانت تقصد من خلاله التوصل إلى المخرج رامي إمام الذي لديه علاقة صداقة معها ومع عادل إمام. تمنت أن يصل هذا الكلام إلى عادل إمام كتحفيز إيجابي.

الحدث اليوم الفنان عادل إمام برنامج حضرة المواطن المخرج رامى امام الفنانة عفاف مصطفى

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