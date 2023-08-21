8 مليون دينار وخاتم ذهب.. أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك

تمكنت السلطات العراقية اليوم الاثنين من إحباط عملية بيع طفل عرضه أبيه وأمه للبيع في بغداد.

وتحركت الاستخبارات العراقية فور رصد الواقعة، بنطاق العاصمة بغداد وتوصلت إلى معلومات دقيقه عن قيام رجل وامرأة بعرض طفل رضيع للبيع مقابل 8 ملايين دينار وخاتم ذهب"، بحسب ما أورده موقع “السومرية نيوز” العراقي.

وقالت الاستخبارات العراقية في بيان لها، إنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة وتدقيق المعلومات الواردة وبعد استكمال التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية ، حيث تمكنت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة وبكمين محكم من احباط عملية بيع الطفل والقاء القبض على الرجل والمرأة".

ولفت البيان الى أنه "لدى التحقيق معهم تبين انهما والدي الطفل واعترفا صراحة قيامهما بعرضه للبيع بمبلغ 8 ملايين دينار وخاتم ذهب".