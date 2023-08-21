تفعيل مجموعات الدعم.. التعليم توضح إجراءات استقبال العام الدراسي الجديد|فيديو ..

اكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزير الدكتور رضا حجازي، أعلن عددا من الإجراءات، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والطلبة.

وأضاف زلطة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، تقدم الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية ETC مساء الاثنين، أن أحد تلك الإجراءات، مرتبط بتحميل المواد التعليمية والتدريبية على الموقع الإلكتروني للوزارة بشكل مجاني.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن المواد التعليمية والتدريبية، تشمل شرحا مفصلا وعميقا للمناهج الدراسية، ومتاحة على الموقع بصيغة الـPDF، معلنًا الانتهاء منها خلال أسبوعين على الأكثر.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

وشدد على حرص الدكتور رضا حجازي على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، في مختلف المحافظات؛ لتحسين مستوى الطلاب، منوها انه وجه خلال اليومين الماضيين، على تعظيم دورها وتفعيلها بشكل أكبر، وتجهيز أكبر عدد من القاعات للطلاب، بأسعار مناسبة حتى لا تثقل على أولياء الأمور.