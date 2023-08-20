المشرف على التنسيق: تسجيل 340 ألف طالب بالمرحلة الثانية

وجه السيد عطا، المشرف على تنسيق القبول بالجامعات، نصيحة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: "بعض الكليات أصبحت مورث، وأنصح الطلاب باختيار الكلية حسب ما يتوافق مع سوق العمل".

وأضاف السيد عطا، المشرف على تنسيق القبول بالجامعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "340 ألف طالب سجلوا في المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات"، لافتا: "لدينا كليات تكنولوجية عليها إقبال كبير".

وأشار: "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مقدمة اختيار شعبة الرياضيات بالمرحلة الثانية"، موضحا: "نعمل حاليا على فرز الرغبات، وبعد إعلان النتائج يتم الإعلان عن الكليات المتبقية".