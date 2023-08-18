لطلاب علمي وأدبي.. التنسيق الداخلي لكلية الآداب

يبحث قطاع كبير من الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بـ كلية الآداب بجامعة عين شمس عن التنسيق الداخلي لكلية آداب عين شمس 2023 وشروط الالتحاق بالأقسام المختلفة في العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للقبول في كلية آداب عين شمس 2023 للشعبة الأدبية.

ونرصد نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة عين شمس ومؤشرات التنسيق الداخلي لكلية آداب عين شمس 2023.

نتيجة تنسيق كلية آداب 2023 جامعة عين شمس



أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية آداب 2023 جامعة عين شمس (شعبة أدبي)، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، حيث جاء الحد الأدني للقبول في كلية آداب 2023 جامعة عين شمس 317.5 درجة بنسبة 77.4%.

التنسيق الداخلي لكلية آداب عين شمس 2023

أقسام كلية آداب بتنسيق الكليات 2022



لم تحدد كلية آداب جامعة عين شمس 2023 التنسيق الداخلي للعام الدراسي الجديد 2023/2024، ولكن يمكن للطلاب الإطلاع على تنسيق العام الماضي لمعرفة مؤشرات التنسيق الداخلي لكلية آداب عين شمس 2023، والذي جاء وفقًا للآتي:



- قسم اللغة العربية: يقبل الطلاب بدون شروط.

- قسم اللغة العبرية: يشترط الحصول على مجموع اللغات الثلاثة 75%.

- قسم اللغات الشرقية وآدابها: يشترط الحصول على 70% من مجموع اللغات الثلاث، ويقبل المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بعد اجتياز الامتحان التحريري والمقابلة شخصية.

- قسم اللغة الإنجليزية: حصول الطالب على 48 درجة في اللغة الإنجليزية واجتياز اختبار القبول.

- قسم اللغة الفرنسية: أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة الأولى للطالب وأن يكون حاصلا على 45 درجة، مع اجتياز الامتحان التحريري باللغة الفرنسية مستوى B للطالب الحاصل على أقل من 45 درجة.

- قسم الحضارة الأوروبية القديمة: حصول الطالب على 120 درجة في مجموع اللغات الثلاثة.

- قسم التاريح: الحصول على 30 درجة في مادة التاريخ لطلاب شعبة أدبي، و30 درجة في اللغة الإنجليزية و30 في اللغة العربية لطلاب علمي.

- قسم الجغرافيا: الحصول على 55 في مادة الجغرافيا أو 55 في مادة الجولوجيا أو 55 في الرياضية البحتة.

- قسم الفلسفة: أن يكون الطالب حاصلًا على 36 درجة في مادة الفلسفة، وبلا شروط للشعبة العلمية.

- قسم علم النفس: الأولوية للمجموع الكلي في الثانوية العامة و 85% في مادة علم النفس (طلاب أدبي) أو 85% مجموع درجات اللغات الثلاثة (طلاب علمي).

- قسم علم الاجتماع: الحصول على 85% في اللغة العربية والإنجليزية.

- قسم الإرشاد السياحي: اجتياز المقابلة الشخصية والحصول على 41% في اللغة الإنجليزية.

- قسم الإرشاد السياحي الفرنسي: اجتياز المقابلة الشخصية والحصول على 27 درجة في اللغة الفرنسية (بشرط أن تكون لغة أولي).

- قسم الاتصال والإعلام: اجتياز امتحان القبول.

أقسام كلية آداب جامعة عين شمس



تضم كلية آداب جامعة عين شمس :

- قسم اللغة العربية.

- قسم اللغة الإنجليزية.

- قسم اللغة الفرنسية.

- قسم اللغة العبرية.

- قسم اللغات الشرقية.

- قسم الحضارة الأوروبية.

- قسم التاريخ.

- قسم الجغرافيا.

- قسم علم النفس.

- قسم الدراسات الفلسفية.

- قسم علم الاجتماع.

- قسم الآثار.

- قسم المكتبات.

- قسم الدراما والنقد المسرحي.

- قسم الإرشاد السياحي.

- قسم الإرشاد السياحي الفرنسي.

تنسيق كلية آداب 2023 بالنسبة المئوية



آداب القاهرة 325: 79.26%

آداب عين شمس 317.5: 77.43%

آداب الإسكندرية 312: 76.09%

آداب حلوان 312: 76.09%

آداب بنها 307: 74.87%

آداب انتساب موجه القاهرة 303.5: 74.02%

آداب بنات عين شمس 302.5: 73.78%

آداب انتساب موجه عين شمس 300: 73.17%

آداب انتساب موجه العريش 299: 72.92%

آداب وعلوم إنسانية السويس 298.5: 72.8%

آداب المنوفية بشبين الكوم 298: 72.68%

آداب دمياط 297: 72.43%

آداب الفيوم 297: 72.43%

آداب انتساب موجه الإسكندرية 297: 72.43%

آداب المنصورة 296.5: 72.31%

آداب انتساب موجه حلوان 295.5: 72.07%

آداب طنطا 295.5: 72.07%

آداب الزقازيق 293.5: 71.58%

آداب بور سعيد 293.5: 71.58%

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293: 71.46%.

آداب أسوان 292.5: 71.34%

آداب انتساب موجه بنها 292.5: 71.34%

آداب كفر الشيخ 291.5: 7109%

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291: 70.97%

آداب دمنهور 290.5: 70.85%.

كليات آداب انتساب للمرحلة الثانية أدبي 2023

تتوفر العديد من كليات آداب انتساب ضمن الأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية 2023 أدبي، وقد سجل تنسيق آداب انتساب موجه أسوان العام الماضي 259 درجة.